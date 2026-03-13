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Recomendaciones para una adecuada seguridad en la empresa

Aunque la instalación de cámaras se ha convertido en una práctica común en comercios y empresas, los especialistas señalan que en muchos casos se trata de equipos diseñados para uso residencial, que dependen de redes domésticas y ofrecen capacidades limitadas de almacenamiento o supervisión.

Por revistaeyn.com Varios países de la región centroamericana sufren de elevados niveles de delincuencia, especialmente hurtos, asaltos y robos. Este contexto eleva la necesidad de que empresas y comercios de revisar sus sistemas de seguridad, especialmente en momentos en que diversos incidentes han evidenciado debilidades en controles de acceso, monitoreo y gestión preventiva. Grupo EULEN Costa Rica advierte que uno de los errores más comunes es confiar únicamente en la instalación de cámaras visibles o en la presencia de personal en la entrada, lo que puede generar una falsa sensación de protección cuando no existe monitoreo activo ni protocolos claros de actuación.

“En muchos casos, las cámaras terminan documentando lo ocurrido, pero no lo previenen. Grabar un hecho no es lo mismo que evitarlo”, explica Fernando Gamboa, criminólogo y Gerente de operaciones de EULEN Seguridad. Aunque la instalación de cámaras se ha convertido en una práctica común en comercios y empresas, los especialistas señalan que en muchos casos se trata de equipos diseñados para uso residencial, que dependen de redes domésticas y ofrecen capacidades limitadas de almacenamiento o supervisión. La diferencia entre una cámara doméstica y un sistema de seguridad empresarial radica en la integración de un sistema completo de prevención. Mientras las cámaras residenciales suelen limitarse a transmitir o almacenar imágenes de forma básica, un sistema empresarial incorpora monitoreo permanente por personal capacitado, almacenamiento seguro y respaldado de evidencia, análisis de riesgo previo según las vulnerabilidades del negocio y protocolos claros de reacción ante cualquier evento sospechoso. Actualmente, las soluciones más modernas integran tecnologías como analítica de video e inteligencia artificial, capaces de detectar comportamientos inusuales, identificar movimientos fuera de horario o reconocer patrones de personas.