Protección digital debe ser prioridad estratégica para la alta dirección

Tecnología & Cultura Digital

Los esquemas de fraude se han sofisticado al punto de comprometer no solo sistemas informáticos, sino también la reputación de las organizaciones y la confianza de sus clientes y socios comerciales.

Por revistaeyn.com Cuando las gerencias y juntas directivas de las empresas se reúnen para definir las prioridades del año, la ciberseguridad ya no figura únicamente en las agendas de los departamentos de TI. Cada vez, con mayor frecuencia, ocupa un lugar central en las discusiones sobre estrategia de negocio, continuidad operativa y protección del valor corporativo.

Este cambio de enfoque responde a una realidad concreta: los ataques cibernéticos han evolucionado hasta convertirse en amenazas directas contra la operación de las empresas. Los esquemas de fraude se han sofisticado al punto de comprometer no solo sistemas informáticos, sino también la reputación de las organizaciones y la confianza de sus clientes y socios comerciales. Según preveía en el año 2023 la consultora especializada Cybersecurity Ventures, los costos globales relacionados con la ciberdelincuencia habrían alcanzado en 2025 los US$10,5 billones anuales, cifra que representa un fuerte incremento desde los US$3 billones registrados en 2015. Estos daños representan el costo de las violaciones de datos, el robo de fondos, el robo de propiedad intelectual, la interrupción operativa y la recuperación posterior al ataque. Por otro lado, esta escalada posiciona al cibercrimen como la tercera economía más grande del mundo, solo superada por los Estados Unidos y China. El último informe "Cost of Data Breach" de la empresa IBM revela que el costo promedio de una brecha de datos alcanzó un récord histórico de US$4,88 millones en 2024, con un aumento del 10 % respecto del año anterior. El sector sanitario experimenta las mayores pérdidas promedio, con US$9,77 millones por incidente.