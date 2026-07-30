Reputación e inteligencia artificial reordenan la agenda empresarial de Centroamérica

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Approaching the Future 2026 revela que la reputación es la principal prioridad para el 59 % de los profesionales de Centroamérica y el Caribe. La inteligencia artificial gana peso, especialmente entre la alta dirección, pero persiste una brecha entre su relevancia y los recursos destinados a implementarla.

Por: Revistaeyn.com Las empresas de Centroamérica y el Caribe colocan la reputación corporativa, la sostenibilidad y la comunicación en el centro de su agenda, mientras la inteligencia artificial avanza como uno de los principales factores de transformación. Sin embargo, el reconocimiento de estas prioridades no siempre se traduce en capacidades, inversión y recursos para gestionarlas. Esa distancia entre lo que las organizaciones consideran relevante y el esfuerzo que efectivamente destinan a ello es uno de los principales hallazgos de Approaching the Future 2026, informe presentado en Guatemala durante la Reputation Conference 2026. El encuentro, organizado por Corporate Excellence, Corporación Multi Inversiones (CMI) y Castillo Hermanos, reunió por segundo año consecutivo a líderes y expertos en reputación corporativa. Uno de sus ejes fue la presentación de la 11.ª edición de Approaching the Future 2026, una investigación realizada en países de Latinoamérica sobre los factores que están transformando la gestión empresarial. El estudio contrasta la importancia que las organizaciones conceden a las principales tendencias corporativas con los recursos y esfuerzos que destinan a gestionarlas. Su edición de 2026 consultó a más de 1.400 profesionales de Latinoamérica; mientras, el reporte regional sobre Centroamérica y el Caribe recoge las respuestas de 419 participantes y forma parte de un análisis más amplio elaborado a partir de las opiniones de 2.120 profesionales de Iberoamérica y de un panel permanente de expertos.

La reputación continúa como prioridad estructural

Los resultados generales muestran que las organizaciones latinoamericanas avanzan hacia una gestión más integrada de sus activos intangibles. La reputación conserva su condición de prioridad estructural, mientras la inteligencia artificial asciende como un factor capaz de transformar la gestión y la toma de decisiones. El desafío común consiste en pasar de reconocer una tendencia a desarrollar la capacidad para gestionarla. Esto supone incorporar los intangibles a la estrategia, asignarles recursos, medir su contribución y vincularlos con las decisiones empresariales. La edición de 2026 amplía el análisis mediante la incorporación de las fuerzas estructurales que condicionan la agenda corporativa. Entre ellas sobresalen la inteligencia artificial, la geopolítica y la geoeconomía, así como la gestión del talento. La investigación analiza nueve ámbitos: reputación y riesgo reputacional, inteligencia artificial, liderazgo responsable, comunicación, propósito corporativo, sostenibilidad, gestión del talento y modelos de trabajo, marca corporativa y asuntos públicos.

Centroamérica prioriza reputación, sostenibilidad y comunicación

En Centroamérica y el Caribe, la reputación corporativa y el riesgo reputacional encabezan el listado: el 59% de los profesionales de la región los reconoce como un aspecto prioritario. También constituyen el ámbito al que las organizaciones destinan mayores recursos y esfuerzos, con un 51%, por encima del promedio de inversión registrado entre las empresas latinoamericanas, de 42,7%. Tanto su importancia como los recursos asignados aumentan entre las compañías con más de 5.000 empleados. La sostenibilidad, bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), ocupa el segundo lugar entre las prioridades regionales, con un 52%, y el tercero entre los asuntos más trabajados, con un 46%. Su peso y el esfuerzo destinado a gestionarla superan el promedio observado entre las empresas de Latinoamérica. La comunicación completa las tres principales prioridades de Centroamérica, al ser considerada relevante por el 51% de las organizaciones. Además, es el segundo ámbito más trabajado, con un 48%, aunque pierde una posición frente al ranking de 2025. En las grandes organizaciones aparece, no obstante, una brecha pronunciada: mientras el 55% reconoce la importancia de la comunicación, solo el 33% destina recursos a su gestión.

La inteligencia artificial gana espacio, pero no suficientes recursos

La inteligencia artificial ya es una prioridad para el 51% de los profesionales de Centroamérica y el Caribe. Su avance coincide con la tendencia general identificada en Iberoamérica y se vuelve particularmente visible entre quienes ocupan posiciones de alta dirección. Para ese segmento, la IA es tanto el asunto más importante como el más trabajado: el 64% la considera prioritaria y el 53% afirma destinar esfuerzos a su gestión. El panorama cambia al observar el conjunto de las organizaciones regionales. Aunque más de la mitad reconoce su relevancia, solo el 37% invierte recursos y esfuerzos en implementarla. Esta diferencia muestra que el interés por la tecnología avanza con mayor rapidez que las capacidades organizacionales para incorporarla. La IA comparte así con otros activos intangibles el reto central identificado por el informe: convertir una prioridad declarada en gestión efectiva.

Las grandes empresas elevan su inversión reputacional

Entre las compañías de Centroamérica y el Caribe con más de 5.000 empleados, la reputación y el riesgo reputacional alcanzan una importancia del 66%, mientras el 64% asegura trabajar activamente en esa área. La sostenibilidad aparece en segundo lugar, con una relevancia del 60% y una dedicación de recursos del 55%. La comunicación es considerada importante por el 55% de estas empresas, pero no figura entre sus cinco asuntos más trabajados. En cambio, los asuntos públicos aparecen como la tercera área con mayor dedicación en las grandes corporaciones, con un 45%. Este ámbito fue incorporado por primera vez al mapa de intangibles de Approaching the Future. En el conjunto de la región, el 37% de las organizaciones considera relevantes los asuntos públicos y el 31% destina esfuerzos a su gestión. El informe los identifica como una función emergente con perspectivas de mayor desarrollo y consolidación.

Talento y liderazgo pierden posiciones