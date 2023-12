Revista E&N es reconocida en Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad

María Andrea Salvadó, gerente de comunicación corporativa de Progreso, explicó que las contribuciones periodísticas son fundamentales para impulsar el cambio y la conciencia en temas cruciales para el bienestar de los países de la región.

"Hace aproximadamente tres años cuando se concibió y se creó el Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad lo hicimos con la firme convicción de propiciar un espacio de reconocimiento a esa labor periodística que permitiera visibilizar las buenas acciones en el ámbito social, ambiental, de gestión ética, de gobierno corporativo y de inversión que se desarrollan en empresas y entidades a favor de la sostenibilidad en nuestra región", dijo Salvadó.

José Raúl González, CEO de Progreso, compartió que su familia siempre ha estado ligada a la labor periodistica y fue una es clave para impulsar el desarrollo de las naciones y recordó nombres de periodistas guatemaltecos que fueron asesinados por ejercer su labor en la década de los 80.

"Sostenibilidad es casi nuestro segundo apellido. 124 años de historia no se escriben si uno no tiene el copromiso de poder pensar no en el próximo resultado del trimestre, no en el resultado del próximo año, si no en el resultado de la próxima generación", dijo González que agregó que hay un compromiso de entregar un mejor legado a futuras generaciones.