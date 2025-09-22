FIFCO anuncia venta de su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle a Heineken

Por revistaeyn.com
Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) anunció —mediante Hecho Relevante— que ha firmado un acuerdo vinculante para vender a Heineken N.V. (o una entidad afiliada que esta designe) el 75 % restante de Distribuidora La Florida S.A., operación en la que Heineken ya tiene un 25 % de participación.
Es decir, las operaciones de FIFCO de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.
El monto por la compra de los negocios es de US$3.250 millones, equivalente a un múltiplo de 12.3x EBITDA, basados en resultados del año 2024.
El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y aplicables. Se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2026. La Junta Directiva de FIFCO ha aprobado unánimemente la transacción y recomendará a los accionistas votar a favor. Si se obtienen dichas aprobaciones, se espera que la transacción se complete en el primer semestre del año 2026.
La transacción se basa en la exposición actual de Heineken a atractivos mercados en crecimiento de Centroamérica que "disfrutan de grandes y crecientes grupos de ganancias".
FIFCO evalúa alternativas estratégicas para el negocio de Estados Unidos que maximicen el valor para los diferentes grupos de interés.
¿QUÉ LE VENDE FIFCO A HEINEKEN?
Detalle de los negocios parte de la transacción: El 75 % restante de la participación en Distribuidora La Florida S.A. que abarca sus divisiones de bebidas, alimentos y venta al detalle —incluyendo la franquicia de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia MUSI— y sus operaciones generales, que se extienden a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Un 75 % de participación en Nicaraguan Brewing Holding (NBH) S.A. que posee una participación del 49,85% en Inversiones Cerveceras Centroamericanas S.A. (INCECA), el accionista controlador de Compañía Cervecera Nicaragua S.A. (CCN), la principal empresa de bebidas de Nicaragua.
"Distribuidora La Florida y Compañía Cervecera de Nicaragua están estratégicamente posicionadas como empresas de bebidas multicategoría líderes en el mercado con fuertes márgenes, rivalizando con los mejores puntos de referencia mundiales", dijo la empresa en un comunicado.
Una participación del 25 % en Cervecería Panamá S.A., la empresa operativa de Heineken en Panamá y participación del 100 % en FIFCO México S.A., el negocio de bebidas listas para tomar de FIFCO en México.
"Bajo la propiedad de Heineken, se espera que el negocio de Costa Rica desbloquee sinergias de ingresos y costos a través de la aplicación de las mejores prácticas de Heineken en la ejecución comercial, la logística y las operaciones de cervecería", agregaron.
FIFCO continúa con su división de hospitalidad, bienes raíces y su participación en el negocio del vidrio a través de Empresas COMEGUA S.A. Asimismo, FIFCO mantiene su condición de emisor autorizado para hacer oferta pública de sus acciones, con presencia activa en los mercados organizados por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica.
“Este acuerdo honra el legado de FIFCO y aporta fortalezas complementarias que amplían las capacidades y el potencial futuro de las unidades incluidas en la transacción. FIFCO ha mantenido una alianza de más de 23 años con Heineken, basada en alineación estratégica, valores compartidos y un profundo compromiso con la sostenibilidad.”, destacó Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva de FIFCO.
El presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de Heineken, Dolf van den Brink dijo que: "Al integrar las marcas icónicas de FIFCO, su profunda experiencia en el mercado y sus credenciales ejemplares de sostenibilidad, estamos acelerando nuestra estrategia EverGreen y entrando en nuevos grupos de beneficios en toda Centroamérica".