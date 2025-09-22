Empresas & Management

FIFCO anuncia venta de su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle a Heineken

La transacción por US$3.250 millones incluye la operación de bebidas y alimentos en Costa Rica y Guatemala, la operación de bebidas en México y participaciones en negocios cerveceros en Nicaragua y Panamá.

Por revistaeyn.com Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) anunció —mediante Hecho Relevante— que ha firmado un acuerdo vinculante para vender a Heineken N.V. (o una entidad afiliada que esta designe) el 75 % restante de Distribuidora La Florida S.A., operación en la que Heineken ya tiene un 25 % de participación. Es decir, las operaciones de FIFCO de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

El monto por la compra de los negocios es de US$3.250 millones, equivalente a un múltiplo de 12.3x EBITDA, basados en resultados del año 2024. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y aplicables. Se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2026. La Junta Directiva de FIFCO ha aprobado unánimemente la transacción y recomendará a los accionistas votar a favor. Si se obtienen dichas aprobaciones, se espera que la transacción se complete en el primer semestre del año 2026. La transacción se basa en la exposición actual de Heineken a atractivos mercados en crecimiento de Centroamérica que "disfrutan de grandes y crecientes grupos de ganancias". FIFCO evalúa alternativas estratégicas para el negocio de Estados Unidos que maximicen el valor para los diferentes grupos de interés.

¿QUÉ LE VENDE FIFCO A HEINEKEN?

Detalle de los negocios parte de la transacción: El 75 % restante de la participación en Distribuidora La Florida S.A. que abarca sus divisiones de bebidas, alimentos y venta al detalle —incluyendo la franquicia de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia MUSI— y sus operaciones generales, que se extienden a El Salvador, Guatemala y Honduras. Un 75 % de participación en Nicaraguan Brewing Holding (NBH) S.A. que posee una participación del 49,85% en Inversiones Cerveceras Centroamericanas S.A. (INCECA), el accionista controlador de Compañía Cervecera Nicaragua S.A. (CCN), la principal empresa de bebidas de Nicaragua. "Distribuidora La Florida y Compañía Cervecera de Nicaragua están estratégicamente posicionadas como empresas de bebidas multicategoría líderes en el mercado con fuertes márgenes, rivalizando con los mejores puntos de referencia mundiales", dijo la empresa en un comunicado.