Salida de Telefónica de México, entre negocio de 'bajo valor' y litigios fiscales

Por Agencia EFE El gigante de telecomunicaciones, Telefónica, enfrenta el reto de salir de México, con un negocio de “bajo valor” y un litigio fiscal por 4.442 millones de pesos (unos US$247 millones) en manos del Supremo mexicano, una combinación que —según analistas— condiciona la venta y reduce el atractivo de su marca Movistar como activo tradicional de telecomunicaciones. De acuerdo con especialistas del sector consultados, el principal obstáculo no es únicamente encontrar comprador, sino cerrar una operación con certidumbre sobre el pasivo fiscal, que opera como una “variable” de negociación y puede convertirse en un descuento sobre el precio final.

El crédito fiscal en disputa data desde 2014 por una deducción indebida para eludir impuestos tras una fusión corporativa y ahora se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que cuenta con un nuevo pleno alineado a los intereses del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y que recientemente se ha mostrado a favor de una mayor recaudación para el fisco. En paralelo, los analistas describen que el modelo de Movistar en México dejó de ser el de un operador con infraestructura propia y se acercó al de una compañía que solo administra una base de usuarios “de bajo valor”, poco atractiva y que opera sobre redes de terceros.

Negociación y peso del adeudo fiscal

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), dijo que ese expediente es “sin duda, un factor de riesgo que no está del todo definido” y que podría demorar aún más la venta de su negocio en México, al recordar que “cuando se vende una empresa, se vende con las deudas”. Para Bravo, la lógica del mercado empuja a que ese pasivo se use como “moneda de negociación”, ya sea regateando el precio o descontando este monto del precio final. Por su parte, Ernesto Piedras, director de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), aseguró que este litigio “también pesa en la negociación”, al tiempo que consideró que el monto pendiente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es "lo más que pueden llegar a recibir” por su negocio. “Prácticamente (el comprador) paga la multa y con eso que se den por bien servidos”, dijo. La retirada de Telefónica en México se ha construido por etapas. En 2019, la empresa comenzó a desprenderse de infraestructura, como la venta de 250 torres a American Tower y la venta de activos de fibra óptica a Neutral Works y Even Telecom.