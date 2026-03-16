Samsung y la India firman millonario acuerdo para exportar amoníaco verde

POR EFE

El conglomerado indio Reliance Industries firmó un acuerdo estratégico con la surcoreana Samsung C&T para el suministro de amoníaco verde durante 15 años, en un contrato valorado en más de 3.000 millones de dólares, según confirmó este lunes la empresa india.

"Reliance Industries Limited (RIL) ha firmado un Acuerdo de Suministro y Compra (SPA) vinculante a largo plazo con Samsung C&T Corporation, Corea del Sur, para el suministro de amoníaco verde durante un período de 15 años que comienza en la segunda mitad del año fiscal 2029", señaló la empresa en un comunicado.

El acuerdo, considerado uno de los mayores contratos de compra de combustibles limpios a largo plazo a nivel mundial, marca el inicio de una alianza que podría impulsar a la India como exportador de energía verde frente a mercados rivales como China.

Según el gigante privado, el pacto abre la puerta a que el país emerja como "exportador de combustibles verdes producidos a través de una cadena de valor propia y anclada en el país", alineada con la Misión Nacional de Hidrógeno Verde impulsada por el Gobierno indio.