MWC 2026 en Barcelona: se viene la “Era del IQ” ¿Por qué importa para Centroamérica?

El Mobile World Congress (MWC) 2026 no está hablando simplemente de smartphones más potentes. El concepto que atraviesa esta edición —la llamada “Era del IQ”— apunta a algo más profundo: sistemas capaces de decidir, optimizar y ejecutar tareas con mayor autonomía, tanto en dispositivos como en redes.

Estas son las tendencias que comienzan a perfilar el rumbo tecnológico —y de negocio— para la región.

1) De funciones con IA a IA agente: automatización real de procesos

La conversación dejó atrás la idea de “funciones con IA” (resúmenes automáticos o mejoras en cámara) para enfocarse en IA agente (agentic AI): sistemas que ejecutan tareas de forma autónoma dentro de flujos operativos, desde atención al cliente hasta optimización de redes.

En telecomunicaciones, se habla de redes “self-healing” (capaces de detectar y corregir fallas automáticamente) y de automatización avanzada de operaciones.

Implicación para Centroamérica: la oportunidad no está en experimentar, sino en pasar de pilotos a despliegues en producción. Para telcos, banca, retail, logística o energía, la reducción de costos operativos (OpEx) y la mejora en tiempos de respuesta pueden convertirse en ventaja competitiva tangible.

2) Open Telco AI: las operadoras buscan recuperar control estratégico

Uno de los movimientos más relevantes es el impulso a iniciativas como Open Telco AI, orientadas a desarrollar modelos y herramientas de IA adaptados específicamente a las necesidades del sector telecomunicaciones.

La apuesta es reducir dependencia tecnológica de grandes plataformas globales y construir soluciones optimizadas para protocolos de red, seguridad y entornos multilingües.

Implicación para Centroamérica: si estas arquitecturas prosperan, podrían facilitar a operadores regionales acceder a “stacks” especializados (conjuntos integrados de infraestructura, datos, modelos y aplicaciones) con mayor eficiencia, seguridad y soberanía tecnológica.

3) 6G: menos velocidad, más capacidad industrial

Aunque el despliegue comercial de 6G aún está a años de distancia, el MWC muestra avances conceptuales importantes: redes diseñadas desde su origen para operar con IA integrada (“AI-native”), edge computing más distribuido y uso de gemelos digitales (digital twins) para simular y optimizar entornos reales.

La narrativa cambia: 6G no es solo más velocidad, sino una plataforma de cómputo distribuido.

Implicación para Centroamérica: sectores como puertos, agroindustria, manufactura ligera o energía pueden beneficiarse del edge y la baja latencia para automatización, monitoreo y análisis en tiempo real. El KPI deja de ser gigabits por segundo y pasa a ser productividad por nodo conectado.

4) NTN: satélite + red terrestre para resiliencia

La integración entre redes terrestres y conectividad satelital (Non-Terrestrial Networks, NTN) gana protagonismo como capa complementaria para cobertura y continuidad operativa.

No se trata de sustituir redes existentes, sino de crear redundancia estratégica.

Implicación para Centroamérica: en regiones expuestas a eventos climáticos extremos o con geografía compleja, la conectividad híbrida puede convertirse en infraestructura crítica para logística, banca, comercio exterior y gestión pública.

5) Redes “mission-critical”: la infraestructura digital como activo estratégico

Las demostraciones de 5G aplicado a gestión de catástrofes, drones, robótica y despliegues rápidos refuerzan una tendencia clara: la red deja de ser un commodity para convertirse en infraestructura crítica.

Conceptos como network slicing (segmentación virtual de la red para distintos usos) o edge computing local apuntan a mayor confiabilidad y seguridad.

Implicación para Centroamérica: esto abre oportunidades B2B para telcos regionales en sectores como utilities, transporte, minería, aeropuertos y gobiernos. También exige fortalecer ciberseguridad y gobernanza digital.

6) Nuevos dispositivos: hardware pensado para IA integrada

Los plegables evolucionan (incluyendo formatos tri-fold), aparecen dispositivos ultradelgados y conceptos de “robot phone” con cámaras estabilizadas y funciones avanzadas asistidas por IA.

Más que un fenómeno estético, la tendencia apunta a interfaces diseñadas para interactuar con agentes inteligentes mediante voz, imagen y procesamiento en el propio dispositivo (on-device AI).

Implicación para Centroamérica: para retail, banca y medios, el diseño de experiencias deberá adaptarse a entornos multi-dispositivo donde la interacción es más conversacional y menos basada en apps tradicionales.

7) Ecosistemas integrados: AI en todas las pantallas

Fabricantes como Samsung refuerzan el concepto de ecosistema conectado: móvil, reloj, auriculares, PC y hogar interoperando con asistencia inteligente integrada.

El valor se desplaza del dispositivo individual al servicio continuo.

Implicación para Centroamérica: las empresas deberán pensar en journeys digitales que funcionen de manera coherente en múltiples dispositivos y momentos del día. La experiencia omnicanal ya no es diferencial; es requisito.