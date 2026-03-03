Consorcio liderado por BlackRock y EQT acuerda adquirir compañía eléctrica AES

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

Tras meses de negociaciones se ha cerrado el acuerdo de adquisición de la compañía eléctrica y de servicios públicos norteamericana AES Corporation por parte de un consorcio liderado por el fondo estadounidense BlackRock y el sueco EQT.

El grupo anunció este 2 de marzo de 2026 que comprará la compañía eléctrica y de servicios públicos norteamericana AES Corporation por US$10.700 millones.

"Nos complace anunciar la adquisición de AES, líder de mercado en el sector de generación y suministro de energía con una larga y rica historia. AES es líder en generación competitiva y, es un momento en que se necesitan inversiones significativas en nueva capacidad en generación, transmisión y distribución eléctrica, especialmente en Estados Unidos", apuntó Bayo Ogunlesi, presidente y consejero delegado de Global Infrastructure Partners, parte de BlackRock.

El valor total de la adquisición se eleva hasta los US$33.400 millones de computarse la deuda circulante. Según el consorcio, la compra permitirá a AES crear valor a largo plazo en el sector eléctrico regulado y de renovables en Estados Unidos y de infraestructuras energéticas críticas en Latinoamérica.

Según se desprende del pliego de la operación, BlackRock participará en la misma de la mano de Global Infrastructure Partners (GIP) y EQT a través de EQT Infrastructure VI Fund. Asimismo, intervendrán el fondo de pensiones de funcionarios de California (Calpers) y Qatar Investment Authority (QIA).

"Esperamos poder aprovechar la experiencia de GIP en inversiones de infraestructuras energéticas, así como nuestras capacidades operativas, para ayudar a acelerar el compromiso de AES de satisfacer las necesidades del mercado en materia de energía asequible, segura y fiable", agregó Ogunlesi.

Jay Morse, presidente del Consejo de Administración de AES, declaró que la decisión se dio "tras una rigurosa revisión de las opciones estratégicas".