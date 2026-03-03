Consorcio liderado por BlackRock y EQT acuerda adquirir compañía eléctrica AES

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
Tras meses de negociaciones se ha cerrado el acuerdo de adquisición de la compañía eléctrica y de servicios públicos norteamericana AES Corporation por parte de un consorcio liderado por el fondo estadounidense BlackRock y el sueco EQT.
El grupo anunció este 2 de marzo de 2026 que comprará la compañía eléctrica y de servicios públicos norteamericana AES Corporation por US$10.700 millones.
"Nos complace anunciar la adquisición de AES, líder de mercado en el sector de generación y suministro de energía con una larga y rica historia. AES es líder en generación competitiva y, es un momento en que se necesitan inversiones significativas en nueva capacidad en generación, transmisión y distribución eléctrica, especialmente en Estados Unidos", apuntó Bayo Ogunlesi, presidente y consejero delegado de Global Infrastructure Partners, parte de BlackRock.
El valor total de la adquisición se eleva hasta los US$33.400 millones de computarse la deuda circulante. Según el consorcio, la compra permitirá a AES crear valor a largo plazo en el sector eléctrico regulado y de renovables en Estados Unidos y de infraestructuras energéticas críticas en Latinoamérica.
Según se desprende del pliego de la operación, BlackRock participará en la misma de la mano de Global Infrastructure Partners (GIP) y EQT a través de EQT Infrastructure VI Fund. Asimismo, intervendrán el fondo de pensiones de funcionarios de California (Calpers) y Qatar Investment Authority (QIA).
"Esperamos poder aprovechar la experiencia de GIP en inversiones de infraestructuras energéticas, así como nuestras capacidades operativas, para ayudar a acelerar el compromiso de AES de satisfacer las necesidades del mercado en materia de energía asequible, segura y fiable", agregó Ogunlesi.
Jay Morse, presidente del Consejo de Administración de AES, declaró que la decisión se dio "tras una rigurosa revisión de las opciones estratégicas".
El Consejo de AES determinó que esta transacción con el Consorcio maximiza el valor para los accionistas y proporciona un valor en efectivo convincente.
AES Indiana y AES Ohio continuarán como servicios públicos regulados y gestionados localmente.
El Consorcio reconoce que los empleados y las capacidades de AES son fundamentales para el éxito y la estrategia de valor a largo plazo de la Compañía, y apoyará la continuidad y estabilidad del negocio, con énfasis en retener y desarrollar talento.
Los involucrados emitieron un comunicado donde aclaran los puntos del acuerdo.
¿POR QUÉ VENDE AES?
De acuerdo con Morse, "AES tiene una necesidad significativa de capital para apoyar el crecimiento más allá de 2027, especialmente dadas las importantes nuevas inversiones tanto en empresas estadounidenses de generación como de servicios públicos".
De no vender o aceptar este acuerdo, "la Compañía probablemente requeriría un plan que incluya la reducción o eliminación del dividendo y/o nuevas emisiones sustanciales de acciones. Tras un extenso trabajo y deliberación, concluimos que esta operación es lo mejor para los accionistas de AES", apuntó.
El grupo abonará US$15 por acción en efectivo, lo que equivale a una prima del 40,3 % respecto de la media ponderada de los 30 días anteriores al 8 de julio de 2025, día en el que trascendió a la prensa la posibilidad de una operación.
Esta se completará a finales de 2026 o principios de 2027, sujeto a la aprobación de los accionistas de AES, la obtención de las aprobaciones regulatorias federales, estatales y extranjeras aplicables y el cumplimiento de otras condiciones habituales de cierre.
"La compra de AES por parte de EQT respaldará el crecimiento y la modernización de las infraestructuras energéticas críticas que sustentan la seguridad energética, la electrificación, la digitalización y los sistemas eléctricos resilientes en mercados clave", señaló el jefe de infraestructuras de EQT, Masoud Homayoun.
Respaldada por capacidades probadas y una de las mayores carteras de desarrollo del sector, AES es el mayor proveedor de energía limpia para empresas a nivel mundial, incluyendo 11,8 GW de acuerdos firmados hasta la fecha para suministrar energía a grandes empresas tecnológicas.