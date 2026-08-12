Sector palmero y Gobierno de Honduras impulsarán acceso a mercados internacionales

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Honduras y representantes del sector productor e industrial de palma africana abordaron medidas legales, laborales y ambientales orientadas a cumplir estándares internacionales y ampliar el acceso hondureño del sector a nuevos mercados.
La reunión fue liderada por el Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García, y contó con la participación de las secretarías de Trabajo, Derechos Humanos, Recursos Naturales y Ambiente, el Instituto Nacional de Conservación Forestal y representantes del sector palmero.
Durante el encuentro se analizaron los requerimientos de debida diligencia establecidos para el ingreso a mercados internacionales, así como aspectos relacionados con las condiciones laborales y la gestión ambiental del sector.
La Unión Europea constituye uno de los principales destinos para las exportaciones hondureñas de aceite de palma, al concentrar aproximadamente el 70 % de estas ventas.
El Gobierno y el sector productivo acordaron continuar el trabajo conjunto para avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales y generar condiciones que permitan ampliar las oportunidades comerciales de Honduras.