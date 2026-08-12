Sector palmero y Gobierno de Honduras impulsarán acceso a mercados internacionales

Por revistaeyn.com

El Gobierno de Honduras y representantes del sector productor e industrial de palma africana abordaron medidas legales, laborales y ambientales orientadas a cumplir estándares internacionales y ampliar el acceso hondureño del sector a nuevos mercados.

La reunión fue liderada por el Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García, y contó con la participación de las secretarías de Trabajo, Derechos Humanos, Recursos Naturales y Ambiente, el Instituto Nacional de Conservación Forestal y representantes del sector palmero.