Honduras lanza propuesta turística para competir con Cancún y Punta Cana

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El plan pretende captar turistas interesados en experiencias auténticas, desde playas del Caribe hasta reservas naturales y sitios arqueológicos.

Por revistaeyn.com Honduras busca posicionarse como un país referente en el turismo. Para lograrlo, las nuevas autoridades del sector impulsan una estrategia turística para posicionar al país frente a destinos consolidados del Caribe como Belice, Cancún y Punta Cana. Las autoridades buscan atraer nuevos mercados internacionales mediante promoción turística, mejora en la conectividad aérea y diversificación de la oferta de viajes. Según el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), el país apuesta por destacar sus recursos naturales, su patrimonio cultural y sus destinos aún poco explorados.

Además, el plan pretende captar turistas interesados en experiencias auténticas, desde playas del Caribe hasta reservas naturales y sitios arqueológicos.

APUESTA POR FORTALECER LA CONECTIVIDAD

El Gobierno considera que la conectividad aérea representa un elemento clave para fortalecer el crecimiento del turismo. El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, realizó en las últimas semanas una visita al Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson en la ciudad de La Ceiba, donde sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) en la que se abordaron temas relacionados con la infraestructura aeroportuaria, la capacidad de atención de pasajeros y el fortalecimiento de la conectividad aérea del destino. En la reunión también se analizaron propuestas orientadas a reactivar vuelos internacionales hacia La Ceiba y mejorar la conexión aérea de la ciudad con otros destinos del país, con el objetivo de impulsar el turismo y dinamizar la actividad económica en la región norte de Honduras. Igualmente, el convenio CA-4 busca reducir costos de vuelos entre Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. La propuesta plantea tratar los vuelos regionales como trayectos domésticos, lo que permitiría reducir las tarifas aeroportuarias y abaratar el precio de los boletos.

Además, el plan busca atraer nuevas aerolíneas internacionales para ampliar la oferta de vuelos hacia Honduras. D Los resultados de las primeras acciones comienzan a reflejarse en las estadísticas recientes. Durante la Semana Santa de 2026, el país recibió 47.684 turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 26 % en comparación con el año anterior.

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