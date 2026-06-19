Guatemala impulsa la apertura de mercados en Asia para exportar aguacate

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La apertura de mercados en Asia forma parte de una estrategia impulsada por el Comité de Aguacate de Agexport, que busca ampliar las oportunidades comerciales para el producto guatemalteco y reducir la dependencia de destinos tradicionales.

Por revistaeyn.com La industria del aguacate guatemalteco tiene la mirada puesta en Corea del Sur y la República de China (Taiwán), que emergen como mercados estratégicos para un sector que busca diversificar destinos de exportación y fortalecer su presencia en el comercio internacional. Las gestiones para abrir estos mercados ya están en marcha. La viceministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mayra Lissette Motta, informó que actualmente se desarrollan negociaciones con ambas naciones asiáticas, mientras que otros países de la región, como Japón, continúan bajo análisis debido a su elevado consumo de aguacate.

El anuncio fue realizado durante el lanzamiento del 6.º Congreso Nacional de Aguacate 2026, un evento que reúne a productores, exportadores y especialistas para discutir los retos y oportunidades de una de las cadenas agrícolas con mayor potencial de crecimiento en Guatemala. La apertura de mercados en Asia forma parte de una estrategia impulsada por el Comité de Aguacate de Agexport, que busca ampliar las oportunidades comerciales para el producto guatemalteco y reducir la dependencia de destinos tradicionales. El objetivo es aprovechar la creciente demanda de alimentos saludables en países asiáticos, donde el aguacate ha ganado popularidad por sus propiedades nutricionales y su versatilidad en la alimentación. Sin embargo, el camino hacia estos mercados no será inmediato. El proceso de admisibilidad puede extenderse durante varios años debido a los estrictos requisitos sanitarios y fitosanitarios que exigen los países asiáticos. Además, Guatemala deberá competir con naciones que ya cuentan con una presencia consolidada en la región y que han desarrollado cadenas logísticas especializadas para abastecer estos destinos.