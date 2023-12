Sector servicios de Latinoamérica continúa creciendo en inversiones

No obstante, aún afronta diversos desafíos. Al contemplar el pasado reciente, se destaca que entre 1991 y 2000, la participación del empleo en los servicios modernos en toda Latinoamérica no tuvo mayores aumentos; sin embargo, los servicios tradicionales relacionados con el turismo (como hoteles, restaurantes y otros servicios personales) crecieron un 0,85 %, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En la última década, entre 2011 y 2021, CEPAL destaca que los servicios modernos con mayor tasa de crecimiento del empleo en la región fueron las actividades inmobiliarias, los servicios empresariales, las actividades administrativas y los servicios públicos como la electricidad y el gas.

Los expertos señalan que los países más productivos lideran el comercio de servicios modernos ya que los servicios empresariales que requieren muchos conocimientos (fabricación de alta tecnología) son insumos para la industria y contribuyen a la innovación.

Sin embargo, los países latinoamericanos no son complejos, no son muy productivos ni son líderes en el progreso tecnológico de los servicios modernos ya que en la fase de industrialización no se desarrolló ningún acervo de conocimientos técnicos que pueda transferirse, por lo que ocupan un espacio restringido en el comercio exterior del sector terciario.

Con ello, aparecen nuevas limitaciones al crecimiento económico de los países latinoamericanos en un contexto de acelerada transformación productiva.