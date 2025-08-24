Empresas & Management

Sectores reconocen el liderazgo visionario de Ricardo Poma

Numerosas gremiales y empresas manifestaron su reconocimiento al legado que dejó Ricardo Poma, , CEO y Presidente de Grupo Poma, quien falleció la tarde del domingo 24 de agosto.

    "Alcanzar un siglo de permanencia con una reputación consistente es un logro que Poma atribuye 'en gran medida gracias a cuatro cualidades diferenciadoras: un legado de valores, un liderazgo claro y sólido que promueve la visión compartida, un alto nivel de confianza y un firme compromiso con el desarrollo social'", Ricardo Poma, en el centenario de Grupo Poma. Archivo E&N
2025-08-24

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Diversas gremiales, empresarios y líderes manifestaron su pesar por la pérdida de Ricardo Poma, CEO y Presidente de Grupo Poma, quien durante más de cuatro décadas lideró el conglomerado empresarial, y reconocieron su visión y legado para El Salvador y otros países de la región.

Poma fue el tercer hijo del matrimonio entre el empresario Luis Poma y Alicia Poma Delgado. Nació el 3 de mayo de 1946, en la ciudad de San Salvador. Junto a sus hermanos, María Elena, Roberto, Eduardo y Ernesto conformó la tercera generación de la familia Poma en El Salvador.

Desde la década de los noventa, asumió las riendas del conglomerado familiar, conformado ya por cinco divisiones operativas: Excel, Roble, Real Hotels & Resorts, Solaire y Autofácil. Logró internacionalizar su presencia a 10 países de América a través de exitosas estrategias multimarca y multipaís.

Estos son algunos de los mensajes que diversos sectores emitieron en reconocimiento del legado del destacado empresario y filántropo:

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

