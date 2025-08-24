Sectores reconocen el liderazgo visionario de Ricardo Poma

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Diversas gremiales, empresarios y líderes manifestaron su pesar por la pérdida de Ricardo Poma, CEO y Presidente de Grupo Poma, quien durante más de cuatro décadas lideró el conglomerado empresarial, y reconocieron su visión y legado para El Salvador y otros países de la región.

Poma fue el tercer hijo del matrimonio entre el empresario Luis Poma y Alicia Poma Delgado. Nació el 3 de mayo de 1946, en la ciudad de San Salvador. Junto a sus hermanos, María Elena, Roberto, Eduardo y Ernesto conformó la tercera generación de la familia Poma en El Salvador.