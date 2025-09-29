Ser su propio jefe: cuándo dar el salto y cómo sostenerlo

Empresas & Management

Ben Goodwin, cofundador y CEO de Olipop, identifica un indicador clave: si la emoción y la claridad de su proyecto superan al miedo y a las excusas, entonces es momento de actuar.

Por revistaeyn.com Para muchos emprendedores la decisión de ser su propio jefe surge con naturalidad: crecieron en entornos empresariales o nunca se sintieron realizados con la rutina de 9 a 5. Pero para otros, la señal no es tan clara y la duda —¿estoy listo para lanzarme?— se instala. Ben Goodwin, cofundador y CEO de Olipop, identifica un indicador clave: si la emoción y la claridad de su proyecto superan al miedo y a las excusas, entonces es momento de actuar.

“Si la visión te llena más que las dudas, hazlo”, sostiene Goodwin, quien enfatiza que la pasión resulta esencial cuando aparecen las dificultades, pues esa energía es la que mantiene el rumbo. La trayectoria de Goodwin no fue sencilla ni lineal. De adolescente luchó con su salud física y mental por una dieta poco sana; al cambiar sus hábitos encontró mayor plenitud y abandonó la universidad para crear alternativas de bebidas saludables. Su primer emprendimiento, una soda probiótica llamada Obi Probiotic Soda, funcionó durante años sin alcanzar el éxito esperado. Tras vender esa compañía en 2016, Goodwin y su socio invirtieron en Olipop, que en su primer año registró ingresos brutos de 852.000 ... El cofundador explica que estar dispuesto a recuperarse del fracaso y disfrutar enfrentar retos es otra señal de que puede liderar su propio proyecto.