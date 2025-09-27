Zimmer Biomet instalará planta en Costa Rica y proyecta generar 500 empleos

Empresas & Management

La nueva y altamente automatizada planta de 22.000 m² se enfocará en la manufactura de alto volumen de productos de elevada complejidad, como componentes para implantes ortopédicos de rodilla y cadera.

Por revistaeyn.com Zimmer Biomet Holdings, Inc., empresa de tecnología médica, eligió a Costa Rica para la construcción de su nueva planta de manufactura en Grecia, Alajuela. Se trata de la primera inversión de tipo greenfield de la compañía en casi 20 años, es decir, una instalación desde cero completamente, y forma parte de su estrategia global para ampliar su capacidad productiva y fortalecer su cadena de suministro.

La nueva y altamente automatizada planta de 22.000 m² se enfocará en la manufactura de alto volumen de productos de elevada complejidad, como componentes para implantes ortopédicos de rodilla y cadera. A través de esta inversión, la compañía proyecta generar aproximadamente 500 empleos directos para el 2033. Los puestos abarcarán desde operarios de maquinaria y manufactura, hasta ingenieros y encargados de materiales. La nueva edificación, que se ubicará en Costa Rica Green Valley, refleja el compromiso de Zimmer Biomet con la sostenibilidad, al incorporar paneles solares, sistemas de reutilización de agua y un enfoque Zero Waste to Landfill, es decir, una operación concebida para que ninguno de sus residuos sea enviado a rellenos sanitarios. Lo anterior, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental derivado de sus operaciones.