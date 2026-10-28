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Informe: 58% de las mujeres del sector tecnológico cree que su salario es injusto

El estudio menciona las interrupciones, el menosprecio de sus opiniones y las propuestas ignoradas hasta que un hombre plantea la misma idea como principales evidencias de esta situación.

Por Agencia EFE El 58 % de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico considera que no recibe una remuneración justa en comparación con sus compañeros hombres, 21 puntos porcentuales más que el año pasado, mientras que cuatro de cada diez se han planteado reducir su jornada, renunciar a puestos de responsabilidad o abandonar la industria. Estas son algunas de las conclusiones del informe "Gender in Tech 2026", elaborado por Web Summit a partir de una encuesta a más de mil mujeres de la comunidad tecnológica internacional difundida con motivo de la cumbre de Lisboa que tendrá lugar del 9 al 12 de noviembre.

En 2025, el 37 % consideraba que no cobraba equitativamente, frente al 58 % actual, máximo de los últimos tres años. Solo el 19 % cree que su remuneración es justa respecto a la de los hombres, mientras que el 22 % reconoce no disponer de información suficiente para determinarlo. A esta situación se suma la persistencia de comportamientos sexistas en el entorno laboral que afirma haber sufrido el 52 % de las encuestadas durante el último año, frente al 49 % de la edición anterior. El estudio menciona las interrupciones, el menosprecio de sus opiniones y las propuestas ignoradas hasta que un hombre plantea la misma idea como principales evidencias de esta situación. "La gente supone que soy una secretaria simplemente porque soy mujer, aunque soy la directora ejecutiva de la empresa", relata una participante en los testimonios anónimos recogidos por la encuesta de Web Summit.

Pérdida de talento humano

El estudio advierte además del riesgo de que la industria pierda talento femenino por el agotamiento, las dificultades de conciliación y los prejuicios de género.

El 42 % de las encuestadas reconoce haberse planteado durante los últimos doce meses reducir sus horas de trabajo, apartarse de la carrera hacia puestos directivos o abandonar por completo el sector. La proporción alcanza el 52 % entre las mujeres de 35 a 44 años, frente al 43 % entre las de 25 a 34 y el 29 % entre las mayores de 55. Además, el 56 % conoce a alguna mujer que ya ha reducido su actividad profesional o dejado la industria. Entre los motivos que las participantes atribuyen a estas decisiones figuran el agotamiento o los problemas de salud (57 %), el coste o la falta de servicios de cuidado infantil (54 %) y la prioridad concedida a la carrera de la pareja (35 %).