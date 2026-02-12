inDrive es la app de movilidad más descargada en Guatemala

Por revistaeyn.com
inDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, se posicionó por cuarto año consecutivo como la segunda aplicación de movilidad más descargada a nivel mundial y la más descargada en Guatemala, de acuerdo con Sensor Tower.
Además, inDrive se ubicó como la cuarta aplicación más descargada del mundo en la categoría de turismo, superando a empresas como AirBnB y Booking.com y escalando un lugar en comparación con 2024.
Con más de 400 millones de descargas en todo el planeta y presencia en 1,065 ciudades de 48 diferentes países, inDrive ha facilitado más de 8.000 millones de viajes y servicios, consolidándose como una de las plataformas digitales con mayor crecimiento en mercados emergentes como Guatemala, Panamá, México y Colombia (en Latinoamérica).
“Guatemala representa un mercado clave para inDrive y convertirse en una de las aplicaciones de movilidad más descargadas del país es un verdadero motivo de orgullo. Nuestro crecimiento refleja la confianza de conductores y pasajeros en un modelo que prioriza la seguridad, la libertad de elección y la relación calidad-precio”, señaló Javier Martínez, Líder Regional para Centro América de inDrive.
inDrive opera en 1,065 ciudades de 48 países.. De acuerdo con un reciente estudio de Oxford Economics, la negociación de precios amplía el acceso a la movilidad para los pasajeros, al tiempo que mejora la percepción de equidad entre los conductores.
En América Latina, el 66 % de los conductores encuestados afirmó que acordar la tarifa de cada viaje les ayudaba a generar mejores ingresos.
Así, junto con el uso de inteligencia artificial y analítica avanzada. inDrive ofrece experiencias cada vez más personalizadas, optimizando rutas y mejorando la precisión y eficiencia de los trayectos, sin perder de vista su principio central: que las personas viajen con seguridad y mantengan siempre el control sobre las decisiones de precio.