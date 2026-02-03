Santander compra el Webster Bank en EEUU por US$12.200 millones

Finanzas

El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, una entidad de banca minorista y de empresas en Estados Unidos.

Por revistaeyn.com El banco adquirido por la entidad española tiene sede en Stamford (Connecticut). Santander pagó por esta transacción US$12.200 millones. Según ha informado el grupo español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación une dos entidades “muy complementarias” y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades del Santander en Estados Unidos. La adquisición, equivalente a aproximadamente el 4 % de los activos totales de Santander, complementa a Santander US, la filial del banco español en Estados Unidos, al situar a la institución resultante entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de todo el país.

Trascendencia de la operación

La compra de Webster Financial Corporation por parte de Santander no solo representa una jugada relevante para el banco español: también se interpreta en los mercados financieros de Estados Unidos como un movimiento estratégico de expansión en uno de los sistemas bancarios más competitivos del mundo.

Analistas del sector bancario estadounidense destacan la posición diferenciada de Santander frente a otros bancos europeos. En opinión de expertos consultados por American Banker, "mientras otros bancos europeos han retrocedido en el mercado de banca minorista en EEUU, Santander está duplicando sus esfuerzos al construir una plataforma nacional de banca digital y ampliar sus capacidades comerciales y de crédito". Este enfoque no es aislado, sino parte de un plan más amplio que busca no solo crecer en depósitos y cartera de clientes, sino también fortalecer su presencia en segmentos estratégicos como préstamos de consumo, banca corporativa y servicios digitales de alto rendimiento.

Varios analistas financieros han señalado que una mayor presencia en el mercado estadounidense podría permitir a Santander captar depósitos de bajo coste y diversificar su base de clientes, creando sinergias con su negocio de crédito y de banca de inversión. “Esta operación refuerza la estrategia de largo plazo de Santander en Estados Unidos, un mercado clave para su expansión internacional, especialmente en un contexto donde la digitalización y la competencia por eficiencia operativa dictan la ventaja competitiva”, afirma un economista especializado en banca global. Este impulso llega en un momento en que Santander también ha registrado resultados sólidos impulsados por su negocio estadounidense, reforzando la lectura de que su apuesta por el país está dando frutos en términos comerciales y operativos.

En resumen

La operación con Webster Bank no solo altera el mapa del negocio minorista de Santander en Estados Unidos —poniéndolo entre los principales bancos por volumen de activos y depósitos en regiones clave— sino que refuerza una estrategia de crecimiento sostenido en uno de los mercados más importantes del mundo financiero global.