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SpaceX se dispara casi un 20 % en Wall Street en su primer día completo de cotización

Actualmente, la empresa, que salió a bolsa el pasado viernes, es la sexta cotizada más valiosa del mercado, con una capitalización bursátil de US$2,52 billones, solo superada por Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.

Por Agencia EFE La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, se disparó un 19,6 % en su primer día completo de cotización en la bolsa de Wall Street. Al toque de campana en el parqué neoyorquino, las acciones de la tecnológica, que cotiza en el índice Nasdaq, se vendían a US$192,5 por título.

Según el medio especializado CNBC, unas 120 millones de acciones habían cambiado de manos el lunes. Actualmente, la empresa, que salió a bolsa el pasado viernes, es la sexta cotizada más valiosa del mercado, con una capitalización bursátil de US$2,52 billones, solo superada por Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon. Musk aseguró en su perfil de X, red social de la que también es propietario, que SpaceX podría alcanzar aproximadamente US$1 billón en ingresos en 2030. En 2025, la compañía obtuvo unos ingresos de US$18.700 millones. SpaceX puso a la venta acciones adicionales tras la alta demanda de su salida a bolsa y elevó los ingresos de su oferta pública de venta (OPV) a unos US$85.700 millones .