SpaceX se dispara casi un 20 % en Wall Street en su primer día completo de cotización

Por Agencia EFE
La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, se disparó un 19,6 % en su primer día completo de cotización en la bolsa de Wall Street.
Al toque de campana en el parqué neoyorquino, las acciones de la tecnológica, que cotiza en el índice Nasdaq, se vendían a US$192,5 por título.
Según el medio especializado CNBC, unas 120 millones de acciones habían cambiado de manos el lunes.
Actualmente, la empresa, que salió a bolsa el pasado viernes, es la sexta cotizada más valiosa del mercado, con una capitalización bursátil de US$2,52 billones, solo superada por Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.
Musk aseguró en su perfil de X, red social de la que también es propietario, que SpaceX podría alcanzar aproximadamente US$1 billón en ingresos en 2030.
En 2025, la compañía obtuvo unos ingresos de US$18.700 millones.
SpaceX puso a la venta acciones adicionales tras la alta demanda de su salida a bolsa y elevó los ingresos de su oferta pública de venta (OPV) a unos US$85.700 millones .
La compañía de Elon Musk anunció el cierre de su OPV tras colocar un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluida la sobreasignación de los suscriptores para adquirir 83.333.333 títulos adicionales.
Esta sobreasignación, conocida comúnmente como 'greenshoe', permite a los bancos colocadores vender un paquete de acciones adicional cuando la demanda supera las previsiones iniciales.
La compañía hizo historia el pasado viernes al captar más de US$75.000 millones de dólares con su OPV, por encima de los US$25.600 millones obtenidos por la petrolera saudí Aramco en 2019, que ostentaba hasta ahora el récord.
Sus acciones terminaron la jornada del viernes con una subida del 19,3 %