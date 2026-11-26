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Autorizada bajo el nombre Starmind, la constelación está diseñada para procesar grandes volúmenes de datos en órbita antes de transmitir los resultados de vuelta a la Tierra.

Por revistaeyn.com La Comisión Federal de Comunicaciones ha concedido a SpaceX la aprobación regulatoria para desplegar hasta 1 millón de satélites para una red de centros de datos orbitales, marcando la primera autorización de este tipo en la historia de Estados Unidos. La decisión posiciona a la empresa aeroespacial de Elon Musk para expandir la infraestructura de computación de inteligencia artificial más allá de los límites terrestres a medida que la demanda de capacidad de procesamiento se acelera.

Autorizada bajo el nombre Starmind, la constelación está diseñada para procesar grandes volúmenes de datos en órbita antes de transmitir los resultados de vuelta a la Tierra. La aprobación sigue a una solicitud que SpaceX presentó a principios de este año para abordar las crecientes limitaciones de energía y refrigeración que enfrenta a la infraestructura de IA terrestre. Cada satélite Starmind está diseñado para entregar hasta 250 kilovatios de potencia máxima de cómputo, utilizando paneles solares de 210 kilovatios fabricados en las instalaciones de SpaceX en Bastrop, Texas, junto con radiadores líquidos desplegables de 160 metros cuadrados para expulsar calor al espacio. Una vez procesados, los datos se transmitirán mediante láseres de gran ancho de banda a la red Starlink existente, soportados por enlaces de radiofrecuencia de respaldo en las bandas de bajada de 18,8–19,3 GHz y de 28,6–29,1 GHz. El presidente de la FCC, Brendan Carr, presentó la autorización como un hito estratégico para el liderazgo tecnológico nacional, señalando que trasladar la capacidad de cómputo a la órbita ayuda a mantener la competitividad estadounidense en inteligencia artificial avanzada.