Exportaciones de Latinoamérica registran crecimiento de 15,7 % en primer trimestre

Centroamérica & Mundo

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el crecimiento estuvo impulsado tanto por una aceleración de los volúmenes exportados como por una mejora en los precios de diversos productos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe comenzaron 2026 con un sólido desempeño, al registrar un crecimiento interanual de 15,7 % durante el primer trimestre del año, según el más reciente informe “Estimaciones de las tendencias comerciales - América Latina y el Caribe” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El resultado extiende la racha positiva observada en 2025, cuando las ventas externas de la región aumentaron 7,8 %, reflejando una mayor fortaleza del sector exportador frente a un entorno internacional caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad comercial.

De acuerdo con el organismo multilateral, el crecimiento estuvo impulsado tanto por una aceleración de los volúmenes exportados como por una mejora en los precios de diversos productos. Entre los sectores que lideraron el desempeño destacan la minería, particularmente las exportaciones de oro y cobre, así como la agroindustria, con productos como la soja, el café y las carnes. El petróleo también aportó al crecimiento regional. “El desempeño exportador de la región continúa fortaleciéndose y demuestra una creciente capacidad de adaptación”, señaló Paolo Giordano, economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID y coordinador del informe.

COMPORTAMIENTO CENTROAMERICANO

En Centroamérica, las exportaciones mantuvieron una dinámica favorable. La subregión registró un crecimiento de 12,6 % en el primer trimestre de 2026, superando incluso el avance de 11 % alcanzado durante 2025. El país que mostró el mayor dinamismo fue Nicaragua, cuyas exportaciones crecieron 42,3 % en términos interanuales, muy por encima del 15,4 % reportado el año anterior. Este resultado la convierte en la economía centroamericana con el mejor desempeño exportador al inicio de 2026, apunta el BID. Honduras también registró una expansión destacada de 11,5 %, ligeramente superior al crecimiento de 10,4 % observado en 2025, consolidando una tendencia positiva en sus ventas al exterior. Por su parte, Costa Rica alcanzó un incremento de 6,4 %, mientras que Guatemala reportó un crecimiento de 5,2 %. En ambos casos, aunque las tasas fueron menores a las registradas durante 2025, los resultados mantienen el signo positivo y reflejan la continuidad de la actividad exportadora.