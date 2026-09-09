Volcano Innovation Summit 2026 reunió a más de 2.200 líderes

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El encuentro buscó posicionar la colaboración y la confianza como elementos centrales para el crecimiento del ecosistema emprendedor latinoamericano, en un contexto caracterizado por la aceleración tecnológica y el avance de nuevas herramientas como la inteligencia artificial.

Por revistaeyn.com Más de 2.200 emprendedores, inversionistas, científicos, creativos y líderes provenientes de 35 países se reunieron en Antigua Guatemala del 5 al 7 de septiembre durante la séptima edición del Volcano Innovation Summit, una plataforma que este año se desarrolló bajo el concepto “Echoes of Expansion” y que marcó el cierre de una etapa de construcción regional para dar paso a una fase enfocada en multiplicar conexiones, capital y oportunidades. El encuentro buscó posicionar la colaboración y la confianza como elementos centrales para el crecimiento del ecosistema emprendedor latinoamericano, en un contexto caracterizado por la aceleración tecnológica y el avance de nuevas herramientas como la inteligencia artificial.

Desde su creación en 2018, Volcano ha evolucionado de un encuentro anual a una plataforma que reúne a 11,000 miembros activos en más de 45 países. La organización estima que ha facilitado más de 100,000 conexiones estratégicas y generado alrededor de US$1,700 millones en inversión económica, educativa y social en América Latina. Janma Bardi, fundadora de Volcano, destacó que el capital social constituye una infraestructura necesaria para movilizar tanto recursos financieros como talento. Señaló que, pese al potencial de una economía latinoamericana estimada en US$6.8 billones, los bajos niveles de confianza interpersonal representan uno de los principales desafíos para aprovechar esas oportunidades. La agenda del Summit incluyó la participación de figuras internacionales y regionales vinculadas con liderazgo, innovación, transformación empresarial y emprendimiento. Entre los ponentes estuvieron Stephen M.R. Covey, cofundador y Global Practice Leader de FranklinCovey; Ed Soo Hoo, Global Innovation & Transformation Executive de Lenovo; Robert Mortati, presidente y CEO de Harvest Hill Beverage Company; Ivana María Moreno Valle, CEO de Dalia; Beatriz de los Mozos, fundadora y CEO de Flabelus; y Roberto Lara, CEO de Castillo Hermanos.