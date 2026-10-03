Starbucks El Salvador hará donativo para apoyar a comunidades cafetaleras

Por revistaeyn.com
Un latte puede contribuir a que familias de comunidades cafetaleras aprendan a cultivar alimentos en sus hogares y a que mujeres y jóvenes desarrollen herramientas para emprender.
Ese es el propósito de “Me latte ayudar”, la campaña con la que Starbucks El Salvador apoyará a la Alianza de Mujeres en Café de El Salvador (AMCES) durante el Mes del Café.
Por cada latte tamaño Venti, frío o caliente, vendido durante el período de la iniciativa, Starbucks donará automáticamente US$1 a la campaña. La vigencia será del 8 al 11 de octubre.
“Me latte ayudar” es una iniciativa que Starbucks desarrolla en Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, en colaboración con distintas organizaciones no gubernamentales. Cada país apoyará una causa local, con el propósito de convertir la participación de sus clientes durante el Mes del Café en un aporte a las comunidades.
En El Salvador, la meta es recaudar US$5.000 para financiar dos líneas de trabajo: un programa de huertos caseros y economía circular del plástico dirigido a 100 familias, y otro de liderazgo y empoderamiento orientado a 100 participantes, entre mujeres y jóvenes con liderazgo local.
“Con AMCES queremos apoyar iniciativas que respondan a necesidades concretas de las familias, desde producir alimentos en sus hogares hasta fortalecer las habilidades para emprender”, expresó Marcela Ramírez, gerente de Mercadeo de Starbucks El Salvador.
La colaboración con AMCES, organización con la que Starbucks trabaja desde 2024, busca fortalecer las capacidades locales y contribuir a los ingresos de los hogares vinculados con el sector cafetalero.
Uno de los proyectos que se pretende financiar es el programa de Cultivo de Huertos Caseros y Economía Circular del Plástico, compuesto por tres módulos y dirigido a familias de comunidades cafetaleras de las zonas occidental y oriental del país.
La segunda línea de apoyo es Transformando LiderEzas, un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres y jóvenes de las zonas paracentral y oriental. Esta formación busca fortalecer habilidades de liderazgo, educación financiera y gestión de microproyectos, con el fin de impulsar emprendimientos vinculados con la cadena del café y la economía doméstica.
AMCES trabaja por el empoderamiento de las mujeres involucradas en la cadena de valor del café mediante el desarrollo de competencias técnicas y comerciales, la promoción de la innovación y la construcción de alianzas que contribuyan al crecimiento del sector cafetalero.