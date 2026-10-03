Starbucks El Salvador hará donativo para apoyar a comunidades cafetaleras

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Por cada latte tamaño Venti, frío o caliente, vendido durante el período de la iniciativa, Starbucks donará automáticamente US$1 a la campaña “Me latte ayudar”.

Por revistaeyn.com Un latte puede contribuir a que familias de comunidades cafetaleras aprendan a cultivar alimentos en sus hogares y a que mujeres y jóvenes desarrollen herramientas para emprender. Ese es el propósito de “Me latte ayudar”, la campaña con la que Starbucks El Salvador apoyará a la Alianza de Mujeres en Café de El Salvador (AMCES) durante el Mes del Café.

Por cada latte tamaño Venti, frío o caliente, vendido durante el período de la iniciativa, Starbucks donará automáticamente US$1 a la campaña. La vigencia será del 8 al 11 de octubre. “Me latte ayudar” es una iniciativa que Starbucks desarrolla en Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, en colaboración con distintas organizaciones no gubernamentales. Cada país apoyará una causa local, con el propósito de convertir la participación de sus clientes durante el Mes del Café en un aporte a las comunidades. En El Salvador, la meta es recaudar US$5.000 para financiar dos líneas de trabajo: un programa de huertos caseros y economía circular del plástico dirigido a 100 familias, y otro de liderazgo y empoderamiento orientado a 100 participantes, entre mujeres y jóvenes con liderazgo local.