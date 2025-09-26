Liberty pone en operación nueva salida internacional de internet en Costa Rica

Liberty Costa Rica anunció la puesta en operación de una nueva salida internacional la cual se ubica en la zona de Esterillos, Parrita (Costa Rica), saliendo por el Pacífico y reforzando así la robustez de la red nacional de esta operadora para todos los clientes, tanto finales como empresariales, en los servicios fijos y móviles que viajan por internet.

Para el desarrollo de esta salida internacional, Liberty está invirtiendo alrededor de US$1 millón anuales. La compañía además está ejecutando otras acciones como renovación tecnológica completa de la red de transporte DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), habilitará nuevas rutas de fibra óptica sobre el “backbone” de transporte, ejecutarán mantenimientos tanto proactivos como preventivos en la planta externa de fibra óptica e infraestructura para asegurar su correcto funcionamiento, mejoras en respaldos de energía en los diversos datacenters y radio bases que conforman la red, e instalación de un segundo Core Móvil de datos para la red móvil en el datacenter ubicado en la localidad de Tiribi, San José.

“Con esta implementación, Liberty suma un tercer punto de interconexión a internet, junto con los ya existentes en Limón y Corozal (Panamá), lo que permitirá mayor disponibilidad de la red frente a eventuales cortes de fibra óptica, generados por desastres naturales u otros factores externos”, señaló Johanna Escobar, Gerente General de Liberty.