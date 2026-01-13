Surface Solutions Group invertirá en Costa Rica más de US$10 millones

Por revistaeyn.com
Surface Solutions Group, LLC (SSG), una empresa especializada en tecnologías de recubrimientos funcionales para dispositivos médicos, anunció su llegada a Costa Rica mediante el establecimiento de una nueva operación dedicada a procesos avanzados y de alta precisión para la industria médica internacional.
La compañía desarrolla procesos de recubrimientos de alto desempeño y baja fricción aplicados a componentes críticos como guidewires, agujas, hojas electrocirúrgicas, hypotubes y cánulas. Estos procesos se respaldarán con equipos automatizados, controles estrictos de calidad y estándares regulatorios alineados con los principales mercados globales.
El proyecto contempla una inversión a largo plazo que supera los US$10 millones, incluyendo la adquisición de terrenos y la construcción de una nueva planta. La construcción está programada para iniciar a principios de este 2026, con un arranque gradual de operaciones previsto para 2027, una vez completados los procesos de instalación, validación y calificación del equipo.
“Costa Rica representa una decisión estratégica para SSG. Nos permite estar más cerca de clientes clave, colaborar tempranamente en nuevos desarrollos y escalar tecnologías de recubrimiento con mayor agilidad y precisión”, señaló Kevin Hess, presidente de SSG.
SSG forma parte de Elektrisola Group, un líder global en soluciones de alambres y recubrimientos especializados, con más de 60 años de experiencia, incluidos más de 20 dedicados a aplicaciones para dispositivos médicos.
La empresa espera iniciar operaciones con un equipo de entre 15 y 20 personas. SSG estará reclutando perfiles técnicos y especializados, como operadores de equipo automatizado, personal de recubrimiento (“sprayers” y “rackers”), ingenieros, técnicos de mantenimiento, profesionales de calidad, así como puestos administrativos y ejecutivos alineados con la sofisticación del proceso productivo.
Para CINDE, organización privada especializada en la atracción de inversión extranjera directa, la llegada de SSG fortalece la evolución del sector de ciencias de la vida —la principal industria exportadora del país— hacia procesos de mayor valor agregado.
“SSG se une a un ecosistema que ha evolucionado hacia operaciones más complejas y especializadas. Su llegada fortalece la cadena de valor del sector al incorporar procesos funcionales críticos de recubrimiento para dispositivos médicos de alta precisión. Uno de los diferenciadores de la empresa es su capacidad para desarrollar y adaptar tecnologías de recubrimiento desde su propio laboratorio, conocimiento que SSG espera transferir gradualmente a su operación en Costa Rica,” explicó Ana María Romero, gerente de Atracción de Inversiones en CINDE.
La inversión de SSG se suma a un creciente clúster de ciencias de la vida que continúa atrayendo proyectos con alto contenido técnico, consolidando a Costa Rica como una plataforma confiable para compañías que buscan ir más allá de la manufactura tradicional y competir en segmentos impulsados por la innovación, la precisión y el cumplimiento regulatorio.