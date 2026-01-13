Surface Solutions Group invertirá en Costa Rica más de US$10 millones

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Surface Solutions Group, LLC (SSG), una empresa especializada en tecnologías de recubrimientos funcionales para dispositivos médicos, anunció su llegada a Costa Rica mediante el establecimiento de una nueva operación dedicada a procesos avanzados y de alta precisión para la industria médica internacional. La compañía desarrolla procesos de recubrimientos de alto desempeño y baja fricción aplicados a componentes críticos como guidewires, agujas, hojas electrocirúrgicas, hypotubes y cánulas. Estos procesos se respaldarán con equipos automatizados, controles estrictos de calidad y estándares regulatorios alineados con los principales mercados globales.

El proyecto contempla una inversión a largo plazo que supera los US$10 millones, incluyendo la adquisición de terrenos y la construcción de una nueva planta. La construcción está programada para iniciar a principios de este 2026, con un arranque gradual de operaciones previsto para 2027, una vez completados los procesos de instalación, validación y calificación del equipo. “Costa Rica representa una decisión estratégica para SSG. Nos permite estar más cerca de clientes clave, colaborar tempranamente en nuevos desarrollos y escalar tecnologías de recubrimiento con mayor agilidad y precisión”, señaló Kevin Hess, presidente de SSG. SSG forma parte de Elektrisola Group, un líder global en soluciones de alambres y recubrimientos especializados, con más de 60 años de experiencia, incluidos más de 20 dedicados a aplicaciones para dispositivos médicos. La empresa espera iniciar operaciones con un equipo de entre 15 y 20 personas. SSG estará reclutando perfiles técnicos y especializados, como operadores de equipo automatizado, personal de recubrimiento (“sprayers” y “rackers”), ingenieros, técnicos de mantenimiento, profesionales de calidad, así como puestos administrativos y ejecutivos alineados con la sofisticación del proceso productivo.