Tabush Dermatología abre su cuarta clínica en Costa Rica con nuevo formato

Por revistaeyn.com
Tabush Dermatología, reconocida como una de las empresas dermatológicas más importantes de Latinoamérica anunció la apertura de su cuarta clínica en Costa Rica, en la zona de Cuidad Quesada, en San Carlos.
Pamela Avendaño, gerente general de Tabush, aseguró que San Carlos es una zona en crecimiento, con gran afluencia de turismo y personas que buscan proteger su piel con productos de alta calidad y con la asesoría de médicos de gran experiencia.
El local de San Carlos, que se encuentra en Ciudad Quesada, en Plaza El Encuentro, tendrá un nuevo formato, que combina su concepto de Dermashop, tienda con productos dermatológicos para los distintos tipos de piel y el servicio de una médico estético que ofrecerá la aplicación de tratamientos faciales.
“En el caso del Dermashop, los clientes encontrarán productos para el cuidado de la piel, seleccionados y respaldados por nuestro equipo de Dermatólogos de Tabush a precios muy competitivos”, agregó Avendaño.
Una de las innovaciones clave que ofrecen los nuevos Dermashop es el análisis facial gratuito con la avanzada tecnología de una cámara profesional. Este sistema de imagen multiespectral evalúa detalladamente la piel, proporcionando información precisa acerca de su estado.
"Además del análisis de las capas de la piel del rostro, el personal del Dermashop ha sido altamente capacitado en nuestras clínicas dermatológicas para asesorar a los clientes acerca de los productos y tratamientos específicos que necesitan”, complementó Avendaño.
Adicionalmente, el espacio contará con el servicio de una médica estética, Daniela Ulate, que brindará la aplicación de tratamientos para el cuidado facial, como toxina botulínica para el tratamiento de arrugas, tratamientos para estimulación de colágeno, como bioestimuladores, laser y Exilis.
Con esta nueva sucursal, la empresa amplía su presencia en el país, sumándose a sus clínicas ya establecidas en Escazú, Uvita y Pérez Zeledón.