Tabush Dermatología abre su cuarta clínica en Costa Rica con nuevo formato

Empresas & Management

Con esta nueva sucursal, la empresa amplía su presencia en Costa Rica, sumándose a sus clínicas ya establecidas en Escazú, Uvita y Pérez Zeledón.

Por revistaeyn.com Tabush Dermatología, reconocida como una de las empresas dermatológicas más importantes de Latinoamérica anunció la apertura de su cuarta clínica en Costa Rica, en la zona de Cuidad Quesada, en San Carlos. Pamela Avendaño, gerente general de Tabush, aseguró que San Carlos es una zona en crecimiento, con gran afluencia de turismo y personas que buscan proteger su piel con productos de alta calidad y con la asesoría de médicos de gran experiencia.

El local de San Carlos, que se encuentra en Ciudad Quesada, en Plaza El Encuentro, tendrá un nuevo formato, que combina su concepto de Dermashop, tienda con productos dermatológicos para los distintos tipos de piel y el servicio de una médico estético que ofrecerá la aplicación de tratamientos faciales. “En el caso del Dermashop, los clientes encontrarán productos para el cuidado de la piel, seleccionados y respaldados por nuestro equipo de Dermatólogos de Tabush a precios muy competitivos”, agregó Avendaño. Una de las innovaciones clave que ofrecen los nuevos Dermashop es el análisis facial gratuito con la avanzada tecnología de una cámara profesional. Este sistema de imagen multiespectral evalúa detalladamente la piel, proporcionando información precisa acerca de su estado.