Tesla publica que sus ventas estimadas en el último trimestre de 2025 caerán un 15 %

POR EFE

Las ventas de Tesla en el último trimestre de 2025 caerán un 15 %, hasta 422.850 unidades, según los datos recopilados por la compañía con las cifras de entregas de vehículos estimadas por los principales analistas del sector.

Es la primera vez en su historia que Tesla asume de forma pública las cifras estimadas por los analistas, en vez de publicar su propia estimación de las ventas trimestrales.

La caída no es una sorpresa ya que firmas como Kelley Blue Book anticipan que las ventas de Tesla en EE.UU., caerán un 22,4 % en el último trimestre del año por la desaparición, el 30 de septiembre, de los créditos fiscales de 7.500 dólares para vehículos eléctricos.