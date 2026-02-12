Hutchison advierte a Maersk con acciones legales por puertos en Panamá

Empresas & Management

CK Hutchison notificó a AP Moller-Maersk que "cualquier acción" de su subsidiaria APM Terminal Panama como de sus otras empresas afiliadas "para asumir la administración u operación de los puertos" operados por PPC "dará lugar a recursos legales" contra la empresa danesa.

Por Agencia EFE CK Hutchison advirtió de acciones legales contra una filial de Maersk si asume el control de dos puertos en torno al Canal de Panamá, luego de que el Supremo panameño anuló la concesión operada por el conglomerado chino y el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que el gigante danés asumirá su operación transitoriamente. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el pasado 29 de enero "inconstitucional" el contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a Panamá Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, así como los anexos y la prórroga automática de 2021.

En un comunicado, CK Hutchison informó que el pasado 10 de febrero notificó a AP Moller-Maersk que "cualquier acción" de su subsidiaria APM Terminal Panama como de sus otras empresas afiliadas "para asumir la administración u operación de los puertos" operados por PPC "en cualquier capacidad y por cualquier período de tiempo" sin su "consentimiento" causará "daños" al operador chino y "dará lugar a recursos legales" contra la empresa danesa.

DEMANDA INTERNACIONAL

Hutchison recordó además que ya notificó a Panamá sobre "una disputa de conformidad con un tratado de protección de inversiones para proteger sus derechos e intereses", en alusión al anunció que hizo el pasado 3 de febrero sobre el inicio de un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por un monto que no ha sido revelado. El conglomerado chino afirmó además que el Gobierno de Panamá "continúa avanzando hacia una paralización forzada o la toma de control de las operaciones de PPC", y que "si la publicación del fallo resulta en la terminación de la concesión de PPC, el efecto inmediato sería la imposibilidad de operar sus terminales". Por ello, sostuvo que "la continuidad de las operaciones portuarias depende únicamente de las acciones de la Corte Suprema de Panamá y del Estado panameño".