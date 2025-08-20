Texas Tech University – Costa Rica recibe su generación más grande de estudiantes

Empresas & Management

Más del 65 % de los alumnos cuentan con becas académicas o de liderazgo, lo que refleja el compromiso de la universidad con la inclusión y la detección de talento.

Por revistaeyn.com Texas Tech University – Costa Rica recibió a la generación más numerosa desde su apertura en el país, consolidando su posición como un referente de educación internacional en Centroamérica. La nueva cohorte destaca por su carácter multicultural y por la notable presencia de estudiantes internacionales provenientes de Rusia, Uruguay, Panamá, México, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Inglaterra y Estados Unidos, que se suman a un grupo de jóvenes costarricenses egresados de colegios públicos, privados y bilingües.

Irene Kopper, directora de Business Development and Marketing de Texas Tech University – Costa Rica, destacó que la diversidad es el principal valor de esta promoción. “La riqueza de esta generación radica en su diversidad. Recibimos estudiantes de una amplia variedad de colegios e instituciones educativas, lo cual fortalece el intercambio de experiencias y enriquece la vida académica del campus”, señaló Kopper. Otro elemento distintivo es el acceso a la educación mediante programas de apoyo económico: más del 65 % de los alumnos cuentan con becas académicas o de liderazgo. Este dato refleja el compromiso de la universidad con la inclusión y la detección de talento, y muestra cómo las ayudas financieras pueden transformar oportunidades y ampliar el alcance de la formación superior.