Empresas & Management

Heineken espera un crecimiento anual del volumen mundial de alrededor del 1 %, y que los mercados emergentes compensen una demanda más débil en las economías desarrolladas.

Por revistaeyn.com La cervecera holandesa Heineken dijo que espera vender menos cerveza el próximo año, extendiendo su rebaja de volumen a medida que las presiones económicas pesan sobre los consumidores. En su día de mercados de capitales en Sevilla, la segunda cervecera más grande del mundo reafirmó su estrategia "EverGreen 2030", pero no llegó a emitir objetivos de ganancias más sólidos, lo que ha decepcionado a algunos inversores.

Morgan Stanley dijo que los objetivos de crecimiento orgánico y márgenes a mediano plazo de Heineken ya se reflejan en las estimaciones de consenso, con el arrastre de las divisas y la lentitud de las operaciones aún nublando el sentimiento. Heineken planea aumentar el gasto en marketing a más del 10 % de los ingresos desde el 9,8 % en 2024 para apoyar a las marcas clave y recuperar participación en su segmento del 0,0 %, que se ha quedado atrás de los competidores. La compañía también anunció una nueva cerveza "Heineken 0.0 Ultimate" con cero calorías y azúcar, cuyo lanzamiento mundial se lanzará en 2026, con el objetivo de reactivar el crecimiento en la categoría de moderación. La gerencia dijo que la reciente desaceleración en el consumo de cerveza es cíclica en lugar de estructural, y se comprometió a fijar precios de los productos por debajo de la inflación para restaurar la asequibilidad.