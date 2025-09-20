Volkswagen revisa a la baja sus pronósticos para 2025

Empresas & Management

Por Agencia EFE El grupo automovilístico Volkswagen revisó a la baja sus pronósticos para el 2025 debido a depreciaciones y costes porque Porsche quiere mantener los modelos con motor de combustión. El grupo Volkswagen informó en un comunicado tras el cierre de la negociación de la bolsa de que ahora prevé una rentabilidad operativa sobre la facturación entre el 2 y el 3 % (antes entre el 4 y el 5 %).

Volkswagen, al que también pertenecen otras marcas como Seat, Cupra, Skoda o Audi, pronostica que no tendrá este año flujo de caja neto en la división automovilística (antes entre 1.000 y 3.000 millones de euros). Asimismo Volkswagen considera que tendrá una liquidez neta de 30.000 millones de euros (antes entre 31.000 y 33.000 millones de euros). No obstante, mantiene su pronóstico de facturación para el 2025 en el mismo rango que en 2024.