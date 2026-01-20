Wall Street cae drásticamente por el temor de los aranceles y Groenlandia

Empresas & Management

Los precios del oro escalaron a un nuevo máximo histórico, ya que la inquietud por las demandas de Estados Unidos sobre Groenlandia mantuvo a los operadores en general reacios al riesgo

Por revistaeyn.com Las acciones estadounidenses cayeron bruscamente el martes, con el sentimiento duramente afectado por la amenaza del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles a numerosos países europeos debido a su deseo de controlar Groenlandia. A la mañana del martes 20 de enero, el Dow Jones Industrial Average cayó 630 puntos, o un 1,3 %, el índice S&P 500 bajó 100 puntos, o un 1,5 %, y el NASDAQ Composite cayó 420 puntos, o un 1,8 %.

Trump sorprendió a los mercados globales durante el fin de semana al anunciar aranceles comerciales a varios países europeos, que comenzaron en el 10% desde principios de febrero y aumentaron al 25% en julio, hasta que se acuerde un acuerdo para entregar Groenlandia a Estados Unidos. Desde entonces, el presidente ha intensificado la retórica, amenazando con imponer aranceles del 200 % a los vinos y champán franceses, en medio de informes sobre el presidente del país, Emmanuel Macron, y añadiendo que "Groenlandia es imprescindible para la Seguridad Nacional y Mundial. No puede haber vuelta atrás — ¡En eso, todos están de acuerdo!" Asistirá esta semana al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y que aceptó una reunión con "varias partes" para discutir la situación en Groenlandia. La amenaza de aranceles de Trump ha sido condenada por los líderes europeos, que tienen previsto celebrar una reunión de emergencia el jueves para debatir sus opciones, que podrían incluir la posibilidad de implantar aranceles elevados sobre productos estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros.