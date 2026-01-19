El oro marca un nuevo máximo histórico

POR EFE

El precio del oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico esta madrugada acercándose a los 4.700 dólares la onza, mientras que la plata también ha registrado una nueva cota al superar el precio de la onza los 94 dólares.

Considerados activos refugios, en un contexto de fuertes tensiones geopolíticas, y ante la nueva guerra arancelaria entre EEUU y la UE, tras las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a Europa por el despliegue de tropas en Groenlandia, el precio del oro y la plata han retomado la escalada alcista.

A las 12:30 horas de esta madrugada, el precio de la onza de oro se situaba en 4.690,79 dólares; mientras que la plata llegaba a situarse en 94,1 dólares.