Empresas & Management

Estudio: Más del 65 % de los trabajadores están interesados en horarios de 'micro jornadas'

En un contexto laboral cada vez más orientado a resultados, el "microshifting" o jornada en bloques cortos se perfila como una de las claves para redefinir la relación entre trabajo y tiempo.

Por revistaeyn.com A medida que se acerca 2026, una parte creciente de la fuerza laboral está decidida a romper con uno de los símbolos más arraigados del mundo del trabajo: el horario rígido de 9 a 5. En su lugar, gana terreno una práctica conocida como "microshifting", una forma de organizar la jornada en bloques cortos y no lineales, adaptados a la energía personal, las responsabilidades familiares y los picos de productividad de cada persona. De acuerdo con el informe State of Hybrid Work 2025 de Owl Labs, el 65 % de los trabajadores dice estar interesado en este modelo.

Más que una simple preferencia horaria, el microshifting o 'micro jornadas' aparece como una respuesta a la sensación de que la vida laboral se ha vuelto fragmentada y difícil de conciliar con lo personal. Para muchos empleados, se trata de recuperar cierto control perdido en años recientes. El auge del trabajo remoto durante la pandemia dejó una huella profunda. Aquella etapa demostró que era posible cumplir objetivos sin estar permanentemente anclado a un escritorio ni a un reloj. El interés actual por el microshifting refleja, en buena medida, el deseo de conservar esa flexibilidad, sobre todo entre quienes trabajan a distancia o cuentan con mayor autonomía. En los empleos presenciales tradicionales, la adopción de este esquema resulta más compleja, aunque no imposible. Para algunos trabajadores; sin embargo, el microshifting no es una moda nueva. Doug Gregory, profesional independiente en integración audiovisual, asegura que lleva décadas organizando sus días de manera flexible, mucho antes de que existiera el término. Su lógica es simple: si necesita ausentarse una hora para atender asuntos personales, compensa ese tiempo más tarde. En su caso, el foco está en los resultados, no en la cantidad de horas frente a la computadora.