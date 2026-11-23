Por revistaeyn.com
La actualización profesional ya no consiste únicamente en acumular títulos o certificaciones. En un mercado laboral transformado por la inteligencia artificial (IA), la automatización y los nuevos modelos de negocio, elegir qué estudiar requiere identificar las habilidades que demandan las empresas y las brechas de conocimiento que cada trabajador necesita cerrar para mantenerse competitivo.
ManpowerGroup advierte que la formación debe responder a objetivos concretos, como mejorar el desempeño en el puesto actual, asumir nuevas responsabilidades, acceder a una promoción o facilitar una transición hacia otra industria.
El desafío es relevante ante la velocidad con que cambian las competencias laborales. El Future of Jobs Report 2025, del Foro Económico Mundial, estima que el 39% de las habilidades actuales de los trabajadores cambiará o quedará desactualizado para 2030. Entre las capacidades cuya importancia crecerá más rápidamente figuran la inteligencia artificial, el análisis de datos, las redes y la ciberseguridad.
Sin embargo, esto no significa que todos los profesionales deban convertirse en especialistas tecnológicos. Lo importante es comprender cómo estas herramientas están modificando las actividades de cada sector y adquirir los conocimientos necesarios para utilizarlas en el trabajo.
“Acumular capacitaciones no garantiza una ventaja competitiva”, señala ManpowerGroup, que plantea la necesidad de seleccionar programas de formación de acuerdo con las exigencias del mercado y las metas profesionales de cada persona.
Para identificar qué estudiar, la organización recomienda comenzar por revisar las ofertas laborales de la posición actual o del puesto al que se aspira. Los requisitos que se repiten permiten reconocer las competencias más solicitadas y compararlas con los conocimientos que ya se dominan, aquellos que necesitan actualización y las capacidades que todavía deben desarrollarse.
La formación también debe combinar habilidades técnicas y humanas. El pensamiento analítico, la creatividad, la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo y la curiosidad figuran entre las competencias que el Foro Económico Mundial considera relevantes para los empleadores.
A estas se suman capacidades transferibles como comunicación, colaboración, pensamiento crítico y gestión de proyectos, útiles para trabajar en equipos multidisciplinarios o cambiar de sector.
“Lo importante es estar abierto a seguir aprendiendo y ganando experiencia”, destaca ManpowerGroup.
La elección del formato también depende de la necesidad identificada. No todas las brechas requieren un posgrado o una certificación extensa: un curso breve y práctico puede ser suficiente para actualizar un conocimiento específico. Los programas con ejercicios, proyectos aplicados y resolución de problemas, además, facilitan llevar lo aprendido al entorno laboral.
El objetivo, por tanto, no es estudiar más, sino aprender aquello que permita responder a las nuevas demandas del empleo y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional.