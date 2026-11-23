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¿Qué estudiar para seguir siendo competitivo en un mercado laboral marcado por la IA?

ManpowerGroup advierte que la formación debe responder a objetivos concretos, como mejorar el desempeño en el puesto actual, asumir nuevas responsabilidades, acceder a una promoción o facilitar una transición hacia otra industria.

Por revistaeyn.com La actualización profesional ya no consiste únicamente en acumular títulos o certificaciones. En un mercado laboral transformado por la inteligencia artificial (IA), la automatización y los nuevos modelos de negocio, elegir qué estudiar requiere identificar las habilidades que demandan las empresas y las brechas de conocimiento que cada trabajador necesita cerrar para mantenerse competitivo. ManpowerGroup advierte que la formación debe responder a objetivos concretos, como mejorar el desempeño en el puesto actual, asumir nuevas responsabilidades, acceder a una promoción o facilitar una transición hacia otra industria.

El desafío es relevante ante la velocidad con que cambian las competencias laborales. El Future of Jobs Report 2025, del Foro Económico Mundial, estima que el 39% de las habilidades actuales de los trabajadores cambiará o quedará desactualizado para 2030. Entre las capacidades cuya importancia crecerá más rápidamente figuran la inteligencia artificial, el análisis de datos, las redes y la ciberseguridad. Sin embargo, esto no significa que todos los profesionales deban convertirse en especialistas tecnológicos. Lo importante es comprender cómo estas herramientas están modificando las actividades de cada sector y adquirir los conocimientos necesarios para utilizarlas en el trabajo. “Acumular capacitaciones no garantiza una ventaja competitiva”, señala ManpowerGroup, que plantea la necesidad de seleccionar programas de formación de acuerdo con las exigencias del mercado y las metas profesionales de cada persona.