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Wingo abrirá ruta directa entre Guatemala y Medellín con tarifas desde US$76

La aerolínea de bajo costo sumará desde junio una nueva conexión entre Ciudad de Guatemala y Medellín, con tres frecuencias semanales y una apuesta clara por el turismo, los negocios y la conectividad regional.

Por: revistaeyn.com La conectividad internacional de Guatemala sigue ganando tracción. La aerolínea de bajo costo Wingo, filial de Copa Holdings, anunció el lanzamiento de una nueva ruta directa entre Ciudad de Guatemala y Medellín, una conexión que amplía la oferta aérea entre ambos países y refuerza el posicionamiento de Guatemala como punto estratégico dentro del tráfico regional. La nueva operación iniciará el próximo 25 de junio y contará con tres frecuencias semanales: martes, jueves y sábados. Según la compañía, esta ruta pondrá a disposición del mercado más de 30.000 asientos al año y convertirá a Wingo en la única aerolínea que ofrecerá un vuelo directo entre ambas ciudades. Esa combinación de exclusividad de ruta y modelo low cost eleva su atractivo tanto para viajeros de ocio como para pasajeros corporativos.

Una apuesta integral

La apertura de la ruta responde a una lógica que va más allá del turismo vacacional. Para Guatemala, la conexión directa con Medellín abre una nueva vía hacia uno de los polos urbanos y empresariales más dinámicos de Colombia, al tiempo que facilita el flujo de viajeros colombianos hacia un mercado centroamericano con creciente visibilidad turística y corporativa.

Desde la aerolínea, Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, afirmó que la decisión responde a una oportunidad concreta detectada en el mercado. Según explicó, la compañía identificó potencial para conectar a Medellín —uno de los principales centros urbanos de Colombia— con Guatemala, un destino que combina valor histórico, riqueza cultural y creciente atractivo turístico.

Ese punto no es menor: en un contexto donde las rutas directas se han vuelto un factor competitivo para captar visitantes, eventos, reuniones y oportunidades de negocio, cada nuevo enlace aéreo pesa también como una señal de confianza en el mercado.



El atractivo de las tarifas

Uno de los elementos más relevantes del anuncio es el precio de entrada. Wingo informó que los tiquetes para esta nueva ruta ya están disponibles en su sitio web y en su aplicación móvil, con tarifas desde US$76 por trayecto, incluyendo tasas e impuestos. Ese nivel tarifario coloca la ruta en una posición competitiva para tres segmentos clave: turismo de escapada, viajes de negocios de corta duración, tráfico de visitas familiares o de intercambio cultural. En la práctica, la conexión también fortalece la opción de Colombia como mercado accesible para viajeros guatemaltecos que buscan ampliar destinos sin depender de conexiones adicionales, algo que suele elevar tiempo total de viaje y costo final.

Guatemala en la "estrategia Wingo"

La nueva ruta a Medellín se suma a la conexión Bogotá–Ciudad de Guatemala, que Wingo opera desde octubre de 2025 y que, según la compañía, ha mostrado una respuesta positiva del mercado.