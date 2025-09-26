Invertirán US$31,6 millones en reconstrucción de puentes en Costa Rica

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Grupo Puentes ha iniciado los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de 14 puentes en Costa Rica, dentro del programa de mejora de estas infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de ese país. El conjunto de los proyectos tiene un valor de US$31,6 millones y un plazo de ejecución de en torno a un año, según informa la empresa en un comunicado de prensa.

Según indica, llevará a cabo trabajos de reconstrucción y mejora en infraestructuras de las provincias costarricenses de Guanacaste, Puntarenas y San José, que no cumplen con las necesidades de seguridad actuales. “Con el objetivo de solventar esto, las nuevas infraestructuras responderán a los más altos estándares de calidad, así como a la normativa actual referente a riesgo sísmico y climatológico”, destaca. Las ampliaciones de capacidad que se desarrollarán en los puentes beneficiarán a los más de 56.000 usuarios que hacen uso de estas construcciones diariamente, según los datos que apunta el grupo.