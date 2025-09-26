Empresas & Management

Invertirán US$31,6 millones en reconstrucción de puentes en Costa Rica

El conjunto de los proyectos de reconstrucción y rehabilitación de 14 puentes en Costa Rica tiene un valor de US$31,6 millones y un plazo de ejecución de en torno a un año.

    Las ampliaciones de capacidad que se desarrollarán en los puentes beneficiarán a los más de 56.000 usuarios que hacen uso de estas construcciones diariamente. Foto de cortesía
2025-09-26

Por revistaeyn.com

Grupo Puentes ha iniciado los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de 14 puentes en Costa Rica, dentro del programa de mejora de estas infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de ese país.

El conjunto de los proyectos tiene un valor de US$31,6 millones y un plazo de ejecución de en torno a un año, según informa la empresa en un comunicado de prensa.

Según indica, llevará a cabo trabajos de reconstrucción y mejora en infraestructuras de las provincias costarricenses de Guanacaste, Puntarenas y San José, que no cumplen con las necesidades de seguridad actuales.

“Con el objetivo de solventar esto, las nuevas infraestructuras responderán a los más altos estándares de calidad, así como a la normativa actual referente a riesgo sísmico y climatológico”, destaca.

Las ampliaciones de capacidad que se desarrollarán en los puentes beneficiarán a los más de 56.000 usuarios que hacen uso de estas construcciones diariamente, según los datos que apunta el grupo.

Estos trabajos, añade, cuentan con el apoyo de la oficina de las Naciones Unidas de servicios para proyectos.

Desde 2015, Grupo Puentes cuenta con presencia en Costa Rica, donde en 2023 ejecutó los trabajos de rehabilitación y ampliación del puente de Virilla, en el que se realizaron intervenciones estructurales y se amplió su capacidad a cinco carriles.

