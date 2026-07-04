Zuckerberg: Progreso de los agentes de IA de Meta ha sido más lento de lo esperado

Por revistaeyn.com
El director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, informó a los empleados que el desarrollo de los agentes de inteligencia artificial ha avanzado más lentamente de lo que la compañía esperaba, a pesar de que continúa aumentando su inversión en esta tecnología, según una grabación interna de una reunión con empleados.
Zuckerberg señaló que el desarrollo de los agentes de IA durante los últimos cuatro meses no ha "acelerado de la manera que esperábamos", lo que ha llevado a la empresa a replantear parte de su reciente reestructuración.
El ejecutivo explicó que, a principios de este año, los directivos de Meta estaban preocupados porque la empresa no avanzaba con la suficiente rapidez para adaptarse al acelerado desarrollo de la inteligencia artificial y se mostraban optimistas respecto a herramientas como Claude Code, de Anthropic. Sin embargo, indicó que esas expectativas aún no se han materializado.
Se espera que Meta invierta hasta US$145.000 millones en infraestructura para inteligencia artificial este año, como parte de la amplia apuesta de las grandes empresas tecnológicas por esta tecnología.
No obstante, Zuckerberg afirmó que sigue esperando obtener resultados más significativos de esas inversiones en los próximos tres a seis meses.
Por otra parte, el director de Tecnología de Meta, Andrew Bosworth, informó que una revisión de un programa de seguimiento de la actividad de los empleados, que había sido suspendido, concluyó que no se utilizaron datos de los trabajadores para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Con información de Reuters e Investing