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Zuckerberg: Progreso de los agentes de IA de Meta ha sido más lento de lo esperado

Se espera que Meta invierta hasta US$145.000 millones en infraestructura para inteligencia artificial este año, como parte de la amplia apuesta de las grandes empresas tecnológicas por esta tecnología.

Por revistaeyn.com El director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, informó a los empleados que el desarrollo de los agentes de inteligencia artificial ha avanzado más lentamente de lo que la compañía esperaba, a pesar de que continúa aumentando su inversión en esta tecnología, según una grabación interna de una reunión con empleados. Zuckerberg señaló que el desarrollo de los agentes de IA durante los últimos cuatro meses no ha "acelerado de la manera que esperábamos", lo que ha llevado a la empresa a replantear parte de su reciente reestructuración.

El ejecutivo explicó que, a principios de este año, los directivos de Meta estaban preocupados porque la empresa no avanzaba con la suficiente rapidez para adaptarse al acelerado desarrollo de la inteligencia artificial y se mostraban optimistas respecto a herramientas como Claude Code, de Anthropic. Sin embargo, indicó que esas expectativas aún no se han materializado. Se espera que Meta invierta hasta US$145.000 millones en infraestructura para inteligencia artificial este año, como parte de la amplia apuesta de las grandes empresas tecnológicas por esta tecnología.