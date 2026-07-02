Microsoft crea negocio de adopción de IA con US$2.500 millones y 6.000 empleados

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La creación de este negocio se produce después de que rivales del sector de la IA lanzaran recientemente iniciativas centradas en el FDE, una categoría profesional acuñada hace años por la desarrolladora de software Palantir.

Por Agencia EFE El gigante tecnológico Microsoft anunció que creó un nuevo negocio llamado Microsoft Frontier Company (MFC), que se dedicará a ayudar a los clientes de sus tecnologías de inteligencia artificial (IA) a "transformar" sus empresas, y estará dotado con US$2.500 millones y 6.000 empleados. MFC está "enfocado en la Transformación de Frontera a través de la IA para nuestros clientes", "va más allá" de lo que se conoce como 'Forward Deployed Engineering' (FDE), que son ingenieros que se integran en la empresa cliente para desplegar el producto, y pretende ser el líder en este ámbito del sector, indicó Microsoft en un comunicado.

La creación de este negocio se produce después de que rivales del sector de la IA lanzaran recientemente iniciativas centradas en el FDE, una categoría profesional acuñada hace años por la desarrolladora de software Palantir. Amazon Web Services anunció una inversión de US$1.000 millones para un equipo de FDE esta semana, y OpenAI y Anthropic lanzaron equipos similares en mayo, cada una con financiación externa de grandes fondos de capital. Microsoft destaca en su nota que tiene "alianzas de FDE" con las principales consultoras del mundo, como EY y PwC. Microsoft indicó que sus clientes ya han experimentado con la IA y ahora "se concentran en conseguir resultados de negocio medibles y verificar el retorno de sus inversiones de IA mientras garantizan que su inteligencia se amplifica y su PI (propiedad intelectual) está protegida".