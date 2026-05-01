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Empresas tecnológicas elevan sus gastos de capital previstos entre avances en la IA

En total, Microsoft, Alphabet y Meta, las llamadas 'Big Tech', que son también algunas de las cotizadas más grandes del mundo, planean gastar unos US$650.000 millones en capital, según señalaron los analistas.

Por Agencia EFE Las grandes tecnológicas estadounidenses Microsoft, Alphabet y Meta elevaron su previsión anual de gastos de capital, ya de por sí elevada, en medio de los avances en la inteligencia artificial (IA) y del mayor costo de los componentes necesarios para desarrollar esta tecnología. La jefa financiera de Microsoft, Amy Hood, dijo en una llamada con inversores tras publicar los resultados trimestrales que la empresa espera invertir US$190.000 millones en gastos de capital en el ejercicio, por encima de los cerca de US$150.000 millones estimados hace unos meses.

En la nueva cifra, Microsoft incluye US$25.000 millones que atribuye "al impacto de los precios más altos de los componentes". En el trimestre recién cerrado, la tecnológica gastó US$31.900 millones en esta categoría. "Seguimos seguros respecto al retorno de estas inversiones dadas las señales de una mayor demanda y un creciente uso del producto, así como las eficiencias", explicó Hood, quuien vaticinó aún más gasto de este tipo en 2027. De manera similar, el jefe financiero de Alphabet, Anat Ashkenazi, elevó los gastos de capital a un rango de US$180.000 a US$190.000 millones, por encima de los US$175.000 a US$185.000 millones inicialmente previstos, cifra en la que incluye la compra de la firma Intersect, que cerró en marzo. Ashkenazi, que detalló que en el actual trimestre Alphabet gastó unos US$35.700 millones en gastos de capital, también adelantó que en 2027 el gasto será más alto.

PRECIO MÁS ALTO

Meta, en su comunicado de resultados, elevó sus gastos de capital a un rango entre US$125.000 y US$145.000 millones por la expectativa "de un precio más alto de los componentes este año y, en menor medida, de los costes adicionales de centros de datos". La propietaria de Whatsapp, Instagram y Facebook invirtió en el trimestre casi US$20.000 millones en gastos de capital. Amazon también publicó sus resultados, pero no ofreció actualizaciones tras divulgar el pasado febrero que su previsión anual de gastos de capital rondaba los US$200.000 millones de dólares.