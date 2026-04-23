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Meta despedirá al 10 % de su plantilla, unos 8.000 empleados

La compañía detalló que los empleados afectados en Estados Unidos recibirán una indemnización básica de 16 semanas de salario, a las que se sumarán dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa.

Por Agencia EFE La tecnológica estadounidense Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, llevará a cabo una nueva ronda de despidos que afectará aproximadamente al 10 % de su plantilla -unos 8.000 empleados- el próximo 20 de mayo, según un memorando interno filtrado por Bloomberg. En el comunicado dirigido a los empleados, la jefa de personal de la compañía, Janelle Gale, confirmó que la medida supondrá también el cierre de unas 6.000 vacantes que no habían sido cubiertas.

Gale explicó que, aunque la intención inicial era concretar más detalles antes de realizar un anuncio oficial, la filtración por medios especializados de la noticia obligó a la dirección a confirmar la decisión para reducir la incertidumbre. "Sé que esta es una noticia desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que es la mejor opción dadas las circunstancias", anota en su texto Gale. La jefa de personal anotó que estos despidos forman parte del "esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando". La empresa liderada por Mark Zuckerberg está en una etapa de una fuerte inversión en inteligencia artificial (IA) y reajuste de costes operativos. La compañía detalló que los empleados afectados en Estados Unidos recibirán una indemnización básica de 16 semanas de salario, a las que se sumarán dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa.