Finca Hojarales de Guatemala se distingue entre la élite mundial del café

La finca guatemalteca, operada por Empresa Agrícola e Industrial Hojarales Sociedad Anónima, destaca como una de las tres mejores del país en prestigioso certamen internacional.

    El premio, que celebra la excelencia en calidad y sostenibilidad, analizó muestras de la cosecha 2024/2025 de nueve países. FOTO E&N
2025-12-09

Por revistaeyn.com

La Empresa Agrícola e Industrial Hojarales Sociedad Anónima celebra el reconocimiento de su Finca Hojarales como una de las tres mejores productoras de café de Guatemala en la décima edición del prestigioso Premio Internacional de Café Ernesto Illy 2025.

Este reconocimiento, otorgado por la legendaria marca de café italiana illycaffè, sitúa a la finca en la élite mundial y subraya la excepcional calidad del café de El Tumbador, San Marcos.

"Dedicamos este reconocimiento, en primer lugar, a nuestros fundadores, que fueron acogidos en este gran país y en nuestro querido San Marcos. Es también un tributo a nuestros trabajadores de campo, cuyo esmero diario hace posible el milagro del café, convirtiéndolo en una fuente de orgullo e ingresos para tantas familias", declaró un portavoz de Hojarales.

El premio, que celebra la excelencia en calidad y sostenibilidad, analizó muestras de la cosecha 2024/2025 de nueve países. Hojarales fue seleccionada por un jurado de expertos internacionales, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional.

Con más de cuatro décadas de historia, la Empresa Agrícola e Industrial Hojarales Sociedad Anónima, es un pilar de la caficultura en El Tumbador, San Marcos. A través de su Finca Hojarales, la empresa ha evolucionado de una finca tradicional, originalmente plantada con variedades Bourbon, a una operación técnicamente gestionada que prioriza la sostenibilidad a largo plazo.

