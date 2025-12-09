Finca Hojarales de Guatemala se distingue entre la élite mundial del café

Por revistaeyn.com

La Empresa Agrícola e Industrial Hojarales Sociedad Anónima celebra el reconocimiento de su Finca Hojarales como una de las tres mejores productoras de café de Guatemala en la décima edición del prestigioso Premio Internacional de Café Ernesto Illy 2025.

Este reconocimiento, otorgado por la legendaria marca de café italiana illycaffè, sitúa a la finca en la élite mundial y subraya la excepcional calidad del café de El Tumbador, San Marcos.

"Dedicamos este reconocimiento, en primer lugar, a nuestros fundadores, que fueron acogidos en este gran país y en nuestro querido San Marcos. Es también un tributo a nuestros trabajadores de campo, cuyo esmero diario hace posible el milagro del café, convirtiéndolo en una fuente de orgullo e ingresos para tantas familias", declaró un portavoz de Hojarales.