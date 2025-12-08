Guatemalteco Jean Pierre Brol, plata en la final de la Copa del Mundo de trap

POR EFE

El guatemalteco Jean Pierre Brol Cárdenas, bronce olímpico en los Juegos de París 2024, logró la medalla de plata en la especialidad de trap (foso olímpico) de la final de la Copa del Mundo de tiro olímpico, disputada en Doha.

El tirador guatemalteco, ingeniero agrónomo e hijo del también tirador Fernando, se quedó, con 28 platos acertados, a tan solo uno del vencedor, el estadounidense William Hinton, que tan solo falló uno de sus tiros, el duodécimo, de los treinta efectuados.

Hinton fue el último de los finalistas en fallar. Brol Cárdenas marró en el décimo y en el vigésimo primero, lo que le apartó del oro, con lo que acabó por detrás del norteamericano, con el que había empatado en la clasificación.