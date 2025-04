Una cafetería con espíritu de campeón: Federico Bolaños detrás de Alquimia Coffee

Ahora, comparte con el mundo lo aprendido y busca que vivamos una experiencia única desde un lugar especial: Alquimia Coffee, que a menos de un año de su apertura ya conquistó el título de La Nueva Mejor Cafetería en el mundo, por la publicación Sprudge y es la Mejor Coffee Shop de Centroamérica 2025, #14 en el mundo, según The World’s 100 Best Coffee Shop.

Federico es un apasionado por el café y creyente que hacer uno de los mejores se sustenta en la ciencia. Recuerda que devoró toda literatura sobre el grano y de pronto estaba inmerso en ese mundo hasta derivar en empresario y entrenador.

En 2022, cuando conversó con E&N, asegura que "no le cuadró" que en El Salvador no se vendiera café de especialidad, "porque el consumidor no estaba listo para pagar por ella.... Si yo hubiera tenido esta experiencia antes de 2003 me hubiera encantado el café desde antes", apuntó.

Como legado quiere dejar el mensaje de que todos en Centroamérica, El Salvador o Latinoamérica "tenemos el potencial para hacer las cosas y llegar a la cima del mundo y lograr ser el ejemplo mundial".