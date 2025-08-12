¿El Salvador tendrá su primer banco de bitcoin?

Por revistaeyn.com
La Oficina del Bitcoin de El Salvador aseguró que llegará al país la creación del primer “Bitcoin Bank”.
Por medio de X, la oficina indicó “bancos en bitcoin están por llegar al país del bitcoin”.
El post, que no tiene mayores detalles, se acompañó de una fotografía de lo que podrían ser las nuevas instalaciones del mismo.
Esta publicación está vinculada con la nueva Ley de banco de inversión aprobada la semana pasada por la Asamblea Legislativa. Recordemos que estas instituciones deberán cumplir con requisitos de la Ley de bancos y están bajo la fiscalización de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 7 de agosto la Ley de Bancos de Inversión, una normativa diseñada para atraer capital privado internacional.
Esta ley incluye la autorización para operar con bitcoin (BTC) y criptomonedas, permitiendo que las entidades de banca de inversión actúen como emisores de instrumentos digitales, proveedores de servicios relacionados con criptoactivos y operadores de plataformas de intercambio.
La ley está dirigida a personas o empresas con mínimo US250.000 en activos líquidos.