Rocío Mora, la ultramaratonista de aguas abiertas: El yo no puedo no existe

“ El yo no puedo no existe. Todas las mujeres que están sentadas acá pueden dar fe de esto. El Yo no puedo no existe. Existe el no quiero, el me da miedo intentarlo. En mi caso, que me digan: “no se puede” es inspirador. ¿Cómo no se puede? Por supuesto, que se puede. Se puede si queremos, se puede si trabajamos por ello. Si ponemos cada fibra de nuestro ser en lo que realmente queremos, en lo que realmente nos apasiona”, agregó la costarricense.

En junio de este año, el mar no la dejó, su cuerpo no la dejó. “Empecé a nadar, al poco tiempo me sentí con malestar estomacal, ya no me sentía bien. Me sentía bastante mal”. Tomó la decisión difícil de parar y salir del agua. “Cuando salí, vomité muchísimo, terminé en el hospital hidratándome. Eso, ¿qué me enseñó? Me enseñó que esas cosas pasan, que es difícil levantarse, pero no podemos pasar llorando sobre lo que no sucedió, sino que tenemos que buscar qué pasó, cuál es la solución y cómo llegar a la meta”, explicó Rocío Mora a la audiencia del evento Mujeres Desafiantes en Guatemala, realizado por E&N en alianza con el Comité de Mujeres Exportadoras de Agexport.

“Un mes después del reto en el Canal de la Mancha, nadó el reto del Canal del Norte. Si me hubieran dicho que después del Canal de la Mancha iba a lograr el Canal del Norte, no lo hubiera creído. Tres días después del Canal de la Mancha mi mente y mi cuerpo estaban en la siguiente meta. Me ayudó a darme cuenta que había problemas, que había que solucionar, se soluciona y se logró. Eso es ha sido la mayor hazaña”, dijo la costarricense.

En cada travesía en aguas abiertas son al menos 11 horas en el océano. Va junto a un barco que sigue su recorrido. En los últimos cuatro años se ha entrenado para aclimatarse en agua muy fría. Sólo hay 19 personas en el mundo que han completado los desafíos: nadar en el Canal del Norte, en el Canal Inglés, y en el Canal de Bristol.