Walmart Centroamérica, liderazgo femenino que transforma: Cristina Ronski e Issa Argueta

De hecho, Cristina suma más de 27 años de experiencia en diversas industrias. Igualmente, ha vivido en países como Malasia. “Recuerdo que me llamaron y me dijeron: te vienes a Malasia y hablé con mi familia. Nos mudamos, gracias a su apoyo... Ellos nos dan la confianza sobre todo cuando el síndrome del impostor se quiere apoderar de nosotros”, acota.

Cristina Ronski, la primera CEO de Walmart Centroamérica , indicó que para poder escalar en las empresas las mujeres pueden tomar como base tres componentes que tiene su historia. Estos son prepararse profesionalmente, segundo conseguir el apoyo que necesitamos “porque un líder, una mujer, no lo puede sola. Necesitamos rodearnos de gente que nos apoya”, señaló durante la entrevista magistral del evento Mujeres Desafiantes. El Tercer componente es la actitud.

Para poner en práctica los componentes indicados en su día a día en la operación de Walmart, Ronski indicó que “Mi visión acá es asegurar que continuamos siendo esa compañía de confianza. Liderar Walmart es una responsabilidad que me la tomo muy en serio y es una responsabilidad porque tenemos un poder de impacto positivo en nuestra región muy importante ... El impacto que nosotros tenemos es un impacto muy positivo para el crecimiento de la región y eso lo tomo con mucha responsabilidad”.

Por ejemplo, en los procesos de reclutamiento promueven la no discriminación y una cultura de igualdad e inclusión, con iniciativas para contratar y retener talento con discapacidad.

En Walmart impulsan una política de igualdad de remuneración sin distinción o preferencia por ninguna razón que no sea basada en logros y desempeño, y su líder se enfoca “en la formación de equipos diversos de alto rendimiento. Entiendo que un espacio laboral inclusivo y diverso es sinónimo de mejores resultados”, apunta.

“Tenemos un ejemplo importante, en el tema de la menstruación en donde hay niñas que pierden clases por no tener acceso a productos que puedan utilizar para sentirse cómodas, entonces cuando nosotros pensamos en desarrollo de productos pensamos en cómo podemos generar productos que puedan ser accesibles para que esas niñas no sientan que ese es un impedimento porque es algo natural y puedan tener productos accesibles para llegar a la escuela y no perder días. Hay que crear ese tema de igualdad”, comentó como parte de la charla del evento organizado por Estrategia & Negocios, en alianza con el Comité de Exportadoras de Agexport (Guatemala).