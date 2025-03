Ellas reclaman inclusión financiera innovadora

¿Qué le impide a las mujeres emprendedoras y empresarias tener acceso al financiamiento? ¿Por qué se mantiene la brecha en acceso a créditos y apertura de cuentas de ahorro? “Las mujeres empresarias no sólo buscan acceso a crédito. Anhelan un ecosistema financiero que les ofrezca acceso a mayor capital y a los mercados ; así como una inclusión valorada y sensible de sus necesidades. Esto supone servicios financieros adaptados, programas de educación que les permitan tomar decisiones informadas y redes de apoyo que fortalezcan sus iniciativas”, afirmó Gloria Carrera Massana, representante de ONU Mujeres en Guatemala, en el V Foro Centroamericano de Inclusión Financiera.

Ellas tienden a crear negocios comerciales y orientados al consumidor, que son más pequeños y requieren menos capital, según el estudio Female Entrepreneurs: How and Why Are They Different?, del BM.

“Requieren menos financiación externa, lo que las hace menos proclives a solicitar productos financieros. Esto, a su vez, reduce su inclinación futura a buscar financiamiento (dado el bajo volumen de ventas y la falta de historial crediticio)”, puntualiza el mismo estudio.