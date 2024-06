María Eugenia Vargas: primera jueza de Costa Rica, una pionera muy legal

Su padre -el doctor Vargas Araya, muy querido en el país- fue una figura fundamental para esta mujer que ya ha cumplido 102 años. “ Éramos diez hermanos. Mi papá era médico osteópata. Estudió en Estados Unidos, de donde trajo un montón de ideas para la salud, no exclusivamente de medicina. Por ejemplo, los barrios para que la gente no viviera en tugurios, que tuviera casas e hizo 14 barrios de casitas de madera, con sus jardincitos. Hay uno que se llama Vargas Araya, en San Pedro. Fue un hombre que nos enseñó a vivir sanamente”. A él achaca su longevidad, pues aprendió a vivir con hábitos sanos que conserva desde su infancia.

Muchos estudiantes se oponían a que una mujer estudiara en la Universidad, pero el fuerte apoyo de sus papás y su determinación hicieron que no le afectara.

Pero volvamos a su vida, a los obstáculos que encontró en la sociedad costarricense de la primera mitad del siglo XX. No era habitual ver a mujeres en las aulas de la educación superior y menos en el campo que ella escogió.

LAS MUJERES NO DEBEN HACER CASO A LAS CRÍTICAS

María Eugenia decidió continuar y se dijo que estudiaría leyes. “Y me criticaron los muchachos: “¿Cómo vas a estudiar Derecho? Si eso es una profesión de hombres”. Pero es lo que quería hacer y me matriculé en la Escuela de Derecho, era 1940 (fue parte de la última generación que se matriculó en la misma, todavía bajo la tutela del Colegio de Abogados, la Universidad de Costa Rica no se fundaría sino hasta 1941).

Papá me dejó elegir libremente, pero al inscribirme en la universidad me decían en Secretaría: “Farmacia”, y yo “Derecho””.

Abrió el camino para otras mujeres en Costa Rica, una gran responsabilidad. “Siento que yo abrí el campo. Primero fui criticada cuando dije “voy a estudiar Derecho, papá”. No me lo pidió ni mamá, ni nadie, fue un interés, una vocación mía. Muchos me dijeron, “¿cómo se le ocurrió estudiar Derecho, si eso es para hombres?”, esa ya fue la primera crítica”.

Obtuvo el bachiller en Leyes y en 1948, en plena guerra civil, se graduó como abogada, algo que consiguió sin tener todavía la condición de ciudadana.

“Me hice abogada y no era ciudadana del país. Las mujeres no éramos ciudadanas. Éramos habitantes de Costa Rica y fue con la Constitución de 1949 que las mujeres todas adquirimos la condición de ciudadanas”.

En 1950 representó a Costa Rica en el Congreso de la Comisión Internacional de Mujeres en El Salvador y ayudó a redactar los documentos que mostraban a las mujeres cómo podían votar.

Su trabajo la llevó con Costa Rica a la décima Asamblea General de las Naciones Unidas, que le otorgó una beca que la llevó hasta Uruguay y Argentina para especializarse en educación, capacitación laboral y delincuencia de la juventud.

Al volver redactó el Proyecto de ley de la Jurisdicción Tutelar del Menor y se convirtió en la primera mujer jueza en Costa Rica, como Jueza Penal y Tutelar de Menor en la provincia de San José. También hubo mucha resistencia por parte de hombres que querían ese puesto, pero finalmente lo obtuvo ella, como la persona mejor formada.